БНФК ще даде пресконференция след спор между ММС и федерацията

Българската национална федерация по карате ще даде пресконференция в пресклуб “България” в София утре (22.10) от 12:00 часа. В писмо до медиите от БНФК съобщават, че на пресконференцията ще бъде дадена яснота за “пречките, които среща в работата си и в комуникацията с министъра на спорта Енчо Керязов и един от неговите съветници”. Вижте какво още се пише в писмото:

“• Защо в края на месец октомври 2026 г. БНФК остава без финансиране от ММС по нито един проект, въпреки че федерацията, с помощта и на родители, изпрати национални отбори на 2 Европейски първенства (3 спечелени медала), 1 Световно първенство, 1 Балканско първенство (с рекорден брой медали), Държавно първенство – Първа фаза и редица силни международни турнири в България и чужбина?

• След приключили многобройни проверки по различни сигнали и спечелено на първа инстанция дело за вписване на нов президент и нов Управителен съвет – кое или кой пречи на министъра да води нормален диалог с БНФК?

• Защо в последните седмици федерацията търси среща с министъра, но не получава никакъв отговор – нито отрицателен, нито положителен?

• Защо министърът на спорта си позволява в национален ефир да поставя БНФК в списък на нарушители, някои от които дължат милиони на ММС?

• Умишлено ли се крие министърът от срещи с ръководството на БНФК?

• Знае ли министърът, че съветникът му Борислав Иванов е в тежък конфликт на интереси, тъй като в момента води дело срещу БНФК?

Новото ръководство на БНФК има пълна подкрепа от всички клубове – членове на федерацията, доказана с взетите с пълно мнозинство решения, както и подкрепата на Световната и Европейската карате федерация. През 2027 г. България получи домакинството на Балканско първенство (не се е случвало от години), а най-големият турнир у нас „София оупън – Купа на Президента“ е част от Европейския календар.”

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