Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски гости в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

БНФК ще даде пресконференция след спор между ММС и федерацията

  • 21 окт 2026 | 13:45
  • 107
  • 0
БНФК ще даде пресконференция след спор между ММС и федерацията

Българската национална федерация по карате ще даде пресконференция в пресклуб “България” в София утре (22.10) от 12:00 часа. В писмо до медиите от БНФК съобщават, че на пресконференцията ще бъде дадена яснота за “пречките, които среща в работата си и в комуникацията с министъра на спорта Енчо Керязов и един от неговите съветници”. Вижте какво още се пише в писмото:

“• Защо в края на месец октомври 2026 г. БНФК остава без финансиране от ММС по нито един проект, въпреки че федерацията, с помощта и на родители, изпрати национални отбори на 2 Европейски първенства (3 спечелени медала), 1 Световно първенство, 1 Балканско първенство (с рекорден брой медали), Държавно първенство – Първа фаза и редица силни международни турнири в България и чужбина?

• След приключили многобройни проверки по различни сигнали и спечелено на първа инстанция дело за вписване на нов президент и нов Управителен съвет – кое или кой пречи на министъра да води нормален диалог с БНФК?

• Защо в последните седмици федерацията търси среща с министъра, но не получава никакъв отговор – нито отрицателен, нито положителен?

• Защо министърът на спорта си позволява в национален ефир да поставя БНФК в списък на нарушители, някои от които дължат милиони на ММС?

• Умишлено ли се крие министърът от срещи с ръководството на БНФК?

• Знае ли министърът, че съветникът му Борислав Иванов е в тежък конфликт на интереси, тъй като в момента води дело срещу БНФК?

Новото ръководство на БНФК има пълна подкрепа от всички клубове – членове на федерацията, доказана с взетите с пълно мнозинство решения, както и подкрепата на Световната и Европейската карате федерация. През 2027 г. България получи домакинството на Балканско първенство (не се е случвало от години), а най-големият турнир у нас „София оупън – Купа на Президента“ е част от Европейския календар.”

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Има шанс за Милов, Новиков и останалите борци на ЦСКА за Световното

Има шанс за Милов, Новиков и останалите борци на ЦСКА за Световното

  • 20 окт 2026 | 19:57
  • 6511
  • 2
Бенавидес се прицели в Усик

Бенавидес се прицели в Усик

  • 20 окт 2026 | 17:12
  • 996
  • 0
Брутален инцидент на UFC Канада: Полицай повали фен със суплес по време на масов бой

Брутален инцидент на UFC Канада: Полицай повали фен със суплес по време на масов бой

  • 20 окт 2026 | 15:43
  • 2082
  • 1
Топ сумистът Иван Благоев се отказа от спорта

Топ сумистът Иван Благоев се отказа от спорта

  • 20 окт 2026 | 13:37
  • 812
  • 1
Шакур Стивънсън се раздели със „Zuffa Boxing“ без да запише нито един двубой

Шакур Стивънсън се раздели със „Zuffa Boxing“ без да запише нито един двубой

  • 20 окт 2026 | 11:09
  • 375
  • 0
Шестият лагер с покани на SENSHI събра перспективни бойци от 14 държави

Шестият лагер с покани на SENSHI събра перспективни бойци от 14 държави

  • 20 окт 2026 | 10:44
  • 449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

  • 21 окт 2026 | 11:34
  • 9569
  • 33
Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

  • 21 окт 2026 | 12:30
  • 5209
  • 1
Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Горди сме от спечелената Суперкупа

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Горди сме от спечелената Суперкупа

  • 21 окт 2026 | 13:43
  • 1915
  • 0
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 20035
  • 43
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 17323
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 284875
  • 84