Джарон Енис преподписа дългосрочен договор с Еди Хърн

Обединеният световен шампион в супер полусредна категория Джарон „Буутс“ Енис парафира нов дългосрочен договор с промоутърската компания „Мачрум Боксинг“ на Еди Хърн. Новото споразумение обхваща периода, в който американецът ще преследва статута на абсолютен шампион, както и евентуално спечелване на титла в трета различна категория.

Роденият във Филаделфия боксьор, който има безупречен баланс от 36 победи (32 с нокаут) и нито едно поражение, спечели поясите на Световната боксова асоциация (WBA) и Световната боксова организация (WBO) през юни след отказване на Ксандер Заяс в седмия рунд. В момента Енис е в напреднали преговори с друг боксьор на „Мачрум“ – шампиона на Международната боксова федерация (IBF) Джош Кели от Англия, като обединителният двубой между двамата се планира за началото на 2027 година.

След това се очаква интересът да бъде насочен към среща с първенеца на Световния боксов съвет (WBC) Себастиан Фундора за излъчване на безспорен шампион. Предвид сериозната конкуренция в средна категория и присъствието на непобедени съперници като Върджил Ортис-младши, 29-годишният Енис най-вероятно след това ще се качи в по-горната дивизия.

„Развълнуван съм да продължа партньорството си с „Мачрум“, сподели Енис в официално изявление. „Заедно заемаме правилните позиции, за да постигнем целта ми, а тя е абсолютната титла. Светът тепърва ще види защо съм различен и защо съм номер едно. Тези момчета не са на моето ниво и не могат да правят това, което аз правя. Вървя уверено към обединяването на всички пояси и към върха на ранглистата без значение от категорията.“

Американецът, който вече е шампион в две категории, е част от „Мачрум“ от 2024 година, като преди това обедини титлите и в полусредна категория.

„Изключително съм щастлив, че Джарон подписа нов договор с нас“, коментира промоутърът Еди Хърн. „За нас е чест, че звезда от такъв ранг продължава да ни гласува доверие. Целият екип ще направи всичко възможно, за да му осигури това, към което се стреми – обединителни двубои, битки за абсолютната титла и най-големите галавечери срещу най-звучните имена в бокса.“

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