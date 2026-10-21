Теренс Атмане с разтърсващо признание: Заслужих си омразата

Френският тенисист Теренс Атмане направи емоционално и откровено изявление след победата си в първия кръг на турнира в Алмати, Казахстан. Французинът надделя над австралиеца Ринки Хиджиката със 7:6(5), 6:2, постигайки първия си успех в основна схема от август насам и първа победа на корт на закрито в кариерата си. Основна тема след мача обаче бе не толкова спортният резултат, колкото драматичният инцидент от квалификациите на "Мастърс" турнира в Шанхай и тежките проблеми с психичното здраве, с които той се бори.

По време на двубоя си срещу Бърнард Томич в Шанхай, завладян от фрустрация, Атмане хвърли с голяма сила своята ракета към трибуните. Тя се удари в металната преграда и за късмет не нарани никого от зрителите, а французинът бе наказан с точка за неспортсменско поведение и впоследствие се отказа от мача. Инцидентът предизвика сериозни критики в тенис средите и в социалните мрежи, като редица специалисти и бивши играчи настояваха той да бъде дисквалифициран.

Atmane revoleó la raqueta y no fue descalificado en Shanghai. Una curiosidad: tanto hoy como en su partido de la última semana se retiró cuando estaba cerca de perder. https://t.co/VP32CvrBdn — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) October 5, 2026

В Алмати 24-годишният състезател не потърси оправдания за постъпката си и призна, че реакцията на обществеността е била напълно оправдана.

"Получих много омраза след случилото се в Шанхай. Това е нормално: заслужих си го. Поведението ми напоследък беше ужасно. Шанхай ми показа, че подобни прояви нямат място на тенис корта на най-високо ниво, където толкова много хора ме гледат и подкрепят. Искам искрено да се извиня на всички, защото това не е поведението, което искам да показвам", сподели Атмане.

Зад острите изблици на корта обаче се крият сериозни ментални затруднения, натрупани през изключително дългия и изтощителен сезон. Атмане разкри, че е преминал през тежки моменти, свързани с психичното си здраве, които са повлияли негативно на представянето и емоциите му.

Въпреки трудностите, тенисистът изрази огромна благодарност към хората от най-близкия си кръг, които са застанали зад него в най-критичния момент. Атмане подчерта, че е разочарован от себе си, но подкрепата на семейството и екипа му го е уверила, че е обичан заради това, което е, и му дава сили да превъзмогне кризата.

Успехът срещу Ринки Хиджиката в Казахстан дава надежда на французина за ново начало в края на състезателната година. Атмане сподели, че приема турнира в Алмати като възможност да остави негативните епизоди зад гърба си и от любов към спорта да пренастрои отношението си на корта.

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