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Облак: Започнахме силно второто полувреме, но след червения картон стана много по-тежко

  • 21 окт 2026 | 13:19
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Облак: Започнахме силно второто полувреме, но след червения картон стана много по-тежко

Равенството 1:1 при гостуването на Щутгарт в Шампионската лига сложи край на серия от пет поредни загуби на Атлетико Мадрид като гост срещу германски отбори в турнирите на УЕФА. Вратарят на испанския тим Ян Облак коментира развоя на двубоя.

"Беше труден мач, с тежко начало за нас. Те ни пресираха много добре, а след това отбелязаха гол“, заяви Облак, цитиран от официалния сайт на УЕФА. "След това играта ни се подобри и започнахме силно второто полувреме, но след червения картон стана много по-тежко“, добави 33-годишният словенски вратар.

Попитан дали е очакал Щутгарт да се представи толкова силно Ян Облак отговори: „Да, гледахме техни мачове - те пресират наистина добре. Добър отбор са, имаха две победи преди мача срещу нас.“

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