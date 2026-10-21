Облак: Започнахме силно второто полувреме, но след червения картон стана много по-тежко

Равенството 1:1 при гостуването на Щутгарт в Шампионската лига сложи край на серия от пет поредни загуби на Атлетико Мадрид като гост срещу германски отбори в турнирите на УЕФА. Вратарят на испанския тим Ян Облак коментира развоя на двубоя.

"Беше труден мач, с тежко начало за нас. Те ни пресираха много добре, а след това отбелязаха гол“, заяви Облак, цитиран от официалния сайт на УЕФА. "След това играта ни се подобри и започнахме силно второто полувреме, но след червения картон стана много по-тежко“, добави 33-годишният словенски вратар.

🤩 Oblak jugó ante el Stuttgart su partido número 550 con la camiseta del #Atleti 🔢 Jan está a solo tres partidos de igualar a Adelardo como segundo futbolista que más veces ha defendido la camiseta rojiblanca en la historia. https://t.co/VcmtLuuuwJ — Atletico Sport (@AtleticoSportes) October 21, 2026

Попитан дали е очакал Щутгарт да се представи толкова силно Ян Облак отговори: „Да, гледахме техни мачове - те пресират наистина добре. Добър отбор са, имаха две победи преди мача срещу нас.“

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