Тъжна вест: Отиде си "Старшата" в първия български ансамбъл, представил страната ни на Световно

Българската федерация по художествената гимнастика съобщи за кончината на Дарина Йосифова - едно от имената, с които започва историята на този спорт у нас.

Дарина Йосифова е част от първия национален отбор на България в началото, на 60-те години. „Старшата“ в първия български ансамбъл, представил страната ни на Световно първенство - в Копенхаген през 1967 г., където нашите момичета печелят бронзов медал.

Многократна медалистка от най-престижните национални и международни състезания на своето време, Дари остава свързана с изкуството и гимнастиката през целия си живот. През 80-те години преподава пластика във ВИТИЗ, а като треньор дълги години предава знанията и любовта си към художествената гимнастика в софийския „Академик“ и в Германия.

С дълбока тъга съобщаваме, че на 20 октомври 2026 г., след двугодишно тежко боледуване, в германския град Вьолфенбютел ни напусна Дарина Йосифова - Дари.

Зад успехите, медалите и годините, посветени на спорта, остава човекът. За всички, които са имали щастието да я познават, тя беше просто Дари - добра, светла, незлоблива и винаги усмихната. Човек, който носеше ведрост и топлина и който до последно не спираше да обича живота. И да пее.

Българската художествена гимнастика се разделя с една от жените, поставили началото на нейната голяма история.

Българска федерация по художествена гимнастика изказва най-искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и възпитаниците на Дарина Йосифова.

Сбогом, Дари!

Поклон пред светлата ѝ памет!”, написаха от БФХГ във Фейсбук.

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