Калоян Шиков се класира за осминафиналите на турнир в Унгария

Калоян Шиков се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на турнира от категория J200 на World Tennis Tour Juniors в Секешфехервар (Унгария).

Поставеният под №8 в схемата българин поведе с 6:1, 3:2, преди съперникът му Марио Вукович (Франция) да се откаже. За място на четвъртфиналите Шиков ще играе срещу Хорхе Мартинес Васкес (Испания).

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Шиков и Скендер Нсаири (Тунис), поставени под №4 в схемата, ще играят на старта срещу Дариус Дорин (Румъния) и Самюъл Злотник (Великобритания).

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