21 българчета ще играят във втория кръг на турнира от World Tennis Tour Juniors в Пазарджик

21 български тенисисти – 12 юноши и девет девойки, ще играят във втория кръг на сингъл на турнира от категория J30 на World Tennis Tour Juniors в Пазарджик. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".
При юношите седем българи започват директно от втория кръг. Това са поставените под №1 Мартин Бонев, №2 Борис Начев, №4 Кристиан Стефанов, №6 Борис Борисов, №8 Дамян Аврамовски, №10 Якуб Ясин и №15 Никола Божилов. Победи в първия кръг постигнаха Адриан Христов, Йордан Малинков, Николай Рачев, Мартин Латинчев и Александър Борисов.
Юноши, първи кръг:
Адриан Христов – Димитрие Глигоров (Сърбия) 6:3, 7:5
Йордан Малинков – Томас Леонардо Ку (Румъния) 6:4, 4:6, 6:2
Николай Рачев – Кодрин Апосту-Ефремов (Румъния) 6:3, 4:6, 6:0
Мартин Латинчев – Андрей Кичуков (Канада) 6:1, 1:0 и отказване на Кичуков
Александър Борисов – Алекс-Доминик Молдован (Румъния) 6:1, 6:2
Момчил Марков – Стефан Новковски (Република Северна Македония) 0:6, 4:6
Камен Иванов – Богдан Попа (Румъния) 5:7, 4:6
Симеон Луканов – Димитри Йордан (Румъния) 3:6, 0:6
Давид Дървеняшки – Томас Мартин Дуфек (Испания) 0:6, 1:6
Александър Халачев – Юрай Ковацик (Словакия) 0:6, 0:6
Александър Ибришимов – Дину Фролу (Румъния) 6:2, 6:7(5), 1:6
Юноши, 1/16-финали:
№1 Мартин Бонев – Емилиан Давид Негойца (Румъния)
Йордан Малинков – №12 Матю Попа (Канада)
№8 Дамян Аврамовски – Патрик Стефан Добрин (Румъния)
№4 Кристиан Стефанов – Богдан Попа (Румъния)
Адриан Христов – №13 Горян Вукийкевич (Република Северна Македония)
№6 Борис Борисов – Николай Рачев
№15 Никола Божилов – Джъстин Шрики (Румъния)
Мартин Латинчев – №7 Тудор Александру Зекеру (Румъния)
№10 Якуб Ясин – Флорин Роберт Пантелимон (Румъния)
Александър Борисов – №16 Никола Ивашкович (Сърбия)
№2 Борис Начев – Матей Попов (Република Северна Македония)
При девойките четири българки ще започнат участието си директно от втория кръг. Това са поставените под №5 Зара Минева, №6 Мая Кирилова, №14 Александра Момчилова и №16 Каролина Костова. Победи в първия кръг записаха Мария-Магдалена Янакиева, Изабела Жечева, Мария Чалъкова, Нина Нокова и Мария Димитрова.
Девойки, първи кръг:
Мария-Магдалена Янакиева – Василики Спати (Гърция) 3:6, 6:3, 7:6(5)
Изабела Жечева – Ангелина Миколюк (Украйна) 6:1, 6:0
Мария Чалъкова – Доминика Риволова (Чехия) 6:4, 6:2
Нина Нокова – Теодора Стериан (Румъния) 6:1, 6:2
Мария Димитрова – Дуня Милич (Сърбия) 7:6(3), 1:0 и отказване на Милич
Радина Средкова – Мара-Андрея Дякону (Румъния) 1:6, 5:7
Катрин Кънева – Ноеми София Менто (Италия) 1:6, 6:4, 2:6
Рая Петкова – Илинка Ница (Румъния) 4:6, 2:6
Виктория Николова – Елиза Мария Негойца (Румъния) 3:6, 1:6
Виктория Врачанска – Руксандра-Мария Давид (Румъния) 1:6, 1:6
Калина Средкова – Антигони Цугка (Гърция) 6:4, 6:7(6), 1:6
Кита Божинова – Хана Станкович (Сърбия) 0:6, 0:6
Пламена Кукенска – Дария-Крина Драгне (Румъния) 4:6, 2:6
Девойки, 1/16-финали:
№5 Зара Минева – Ния Естел Николова (Германия)
№6 Мая Кирилова – Адел Ленгле (Франция)
№14 Александра Момчилова – Мария Чалъкова
№16 Каролина Костова – Мария Аделина Ангелуш (Румъния)
Мария-Магдалена Янакиева – №7 Дуня Войинович (Сърбия)
Изабела Жечева – №3 Юлия Дебицка (Полша)
Мария Димитрова – №8 Катерина Петре (Румъния)
Нина Нокова – №2 Мина Бачанин (Сърбия)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google