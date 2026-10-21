21 българчета ще играят във втория кръг на турнира от World Tennis Tour Juniors в Пазарджик

21 български тенисисти – 12 юноши и девет девойки, ще играят във втория кръг на сингъл на турнира от категория J30 на World Tennis Tour Juniors в Пазарджик. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на базата на ТК „Фаворит".

При юношите седем българи започват директно от втория кръг. Това са поставените под №1 Мартин Бонев, №2 Борис Начев, №4 Кристиан Стефанов, №6 Борис Борисов, №8 Дамян Аврамовски, №10 Якуб Ясин и №15 Никола Божилов. Победи в първия кръг постигнаха Адриан Христов, Йордан Малинков, Николай Рачев, Мартин Латинчев и Александър Борисов.

Юноши, първи кръг:

Адриан Христов – Димитрие Глигоров (Сърбия) 6:3, 7:5

Йордан Малинков – Томас Леонардо Ку (Румъния) 6:4, 4:6, 6:2

Николай Рачев – Кодрин Апосту-Ефремов (Румъния) 6:3, 4:6, 6:0

Мартин Латинчев – Андрей Кичуков (Канада) 6:1, 1:0 и отказване на Кичуков

Александър Борисов – Алекс-Доминик Молдован (Румъния) 6:1, 6:2

Момчил Марков – Стефан Новковски (Република Северна Македония) 0:6, 4:6

Камен Иванов – Богдан Попа (Румъния) 5:7, 4:6

Симеон Луканов – Димитри Йордан (Румъния) 3:6, 0:6

Давид Дървеняшки – Томас Мартин Дуфек (Испания) 0:6, 1:6

Александър Халачев – Юрай Ковацик (Словакия) 0:6, 0:6

Александър Ибришимов – Дину Фролу (Румъния) 6:2, 6:7(5), 1:6

Юноши, 1/16-финали:

№1 Мартин Бонев – Емилиан Давид Негойца (Румъния)

Йордан Малинков – №12 Матю Попа (Канада)

№8 Дамян Аврамовски – Патрик Стефан Добрин (Румъния)

№4 Кристиан Стефанов – Богдан Попа (Румъния)

Адриан Христов – №13 Горян Вукийкевич (Република Северна Македония)

№6 Борис Борисов – Николай Рачев

№15 Никола Божилов – Джъстин Шрики (Румъния)

Мартин Латинчев – №7 Тудор Александру Зекеру (Румъния)

№10 Якуб Ясин – Флорин Роберт Пантелимон (Румъния)

Александър Борисов – №16 Никола Ивашкович (Сърбия)

№2 Борис Начев – Матей Попов (Република Северна Македония)

При девойките четири българки ще започнат участието си директно от втория кръг. Това са поставените под №5 Зара Минева, №6 Мая Кирилова, №14 Александра Момчилова и №16 Каролина Костова. Победи в първия кръг записаха Мария-Магдалена Янакиева, Изабела Жечева, Мария Чалъкова, Нина Нокова и Мария Димитрова.

Девойки, първи кръг:

Мария-Магдалена Янакиева – Василики Спати (Гърция) 3:6, 6:3, 7:6(5)

Изабела Жечева – Ангелина Миколюк (Украйна) 6:1, 6:0

Мария Чалъкова – Доминика Риволова (Чехия) 6:4, 6:2

Нина Нокова – Теодора Стериан (Румъния) 6:1, 6:2

Мария Димитрова – Дуня Милич (Сърбия) 7:6(3), 1:0 и отказване на Милич

Радина Средкова – Мара-Андрея Дякону (Румъния) 1:6, 5:7

Катрин Кънева – Ноеми София Менто (Италия) 1:6, 6:4, 2:6

Рая Петкова – Илинка Ница (Румъния) 4:6, 2:6

Виктория Николова – Елиза Мария Негойца (Румъния) 3:6, 1:6

Виктория Врачанска – Руксандра-Мария Давид (Румъния) 1:6, 1:6

Калина Средкова – Антигони Цугка (Гърция) 6:4, 6:7(6), 1:6

Кита Божинова – Хана Станкович (Сърбия) 0:6, 0:6

Пламена Кукенска – Дария-Крина Драгне (Румъния) 4:6, 2:6

Девойки, 1/16-финали:

№5 Зара Минева – Ния Естел Николова (Германия)

№6 Мая Кирилова – Адел Ленгле (Франция)

№14 Александра Момчилова – Мария Чалъкова

№16 Каролина Костова – Мария Аделина Ангелуш (Румъния)

Мария-Магдалена Янакиева – №7 Дуня Войинович (Сърбия)

Изабела Жечева – №3 Юлия Дебицка (Полша)

Мария Димитрова – №8 Катерина Петре (Румъния)

Нина Нокова – №2 Мина Бачанин (Сърбия)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google