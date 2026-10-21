Интер ще опита да счупи каръка в Шампионската лига

Интер се изправя срещу Шахтьор (Донецк) в двубой от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Сблъсъкът ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца" в Милано на 21 октомври 2026 г. от 22:00 часа. Главен съдия на срещата е германецът Харм Осмерс. Залогът за домакините е изключително висок, тъй като момчетата на Кристиан Киву все още търсят първите си точки в Европа през този сезон.

Интер започна колебливо кампанията си в Шампионската лига, като записа две поражения в първите два мача: 1:2 срещу Реал Мадрид и драматична загуба с 3:4 у дома от Брюж. Поради това грандът от Милано заема 31-во място в класирането без спечелена точка. Въпреки това представянето на отбора в първенството на Италия е стабилно. В последния си мач от Серия А Интер спечели гостуването си на Болоня с 3:1 след попадения на Маркюс Тюрам, Карлос Аугусто и Анже-Йоан Бони, а преди това надделя над Парма с 3:0 на "Джузепе Меаца".

Шахтьор (Донецк) пристига в Милано в отлична серия под ръководството на старши треньора Арда Туран. В Шампионската лига украинският шампион заема 14-то място с 4 точки след равенство 1:1 като гост на ПСВ Айндховен и победа с 3:1 срещу АЕК. Във вътрешното си първенство Шахтьор оглавява класирането с 24 точки от 9 мача, като в последния си двубой от Висшата лига на Украйна надделя над Колос (Ковальовка) с 2:1, а преди това записа победи с по 3:0 срещу Верес и ЛНЗ Черкаси.

В последните 5 мача между двата тима Интер има предимство с 2 победи и 3 равенства, докато Шахтьор няма записан успех. В последния официален мач между тях през ноември 2021 г. в Шампионската лига Интер надделя с 2:0 в Милано. Преди това двата състава завършиха наравно 0:0 в три поредни двубоя, а през август 2020 г. италианският клуб постигна убедителна победа с 5:0 в полуфиналите на Лига Европа.

Полузащитникът на Интер Хенрих Мхитарян ще се изправи срещу бившия си клуб Шахтьор (Донецк), където прекара успешен период от кариерата си между 2010 и 2013 г. На треньорската скамейка на гостите е бившият турски национал Арда Туран, който води тима към серия от успешни резултати както в Украйна, така и на европейската сцена.

Домакините от Интер имат сериозни проблеми с контузени състезатели. Извън сметките на треньора Кристиан Киву са капитанът Лаутаро Мартинес, защитниците Джон Стоунс и Бенжамен Павар, както и халфът Къртис Джоунс.

В състава на гостите от Шахтьор поради контузии мача пропускат Егиналдо и Алаа Грам.

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