Йоана Илиева отново се изкачи до №3 в световната ранглиста

Най-добрата българска сабльорка Йоана Илиева се изкачи до №3 в световната ранглиста, след като спечели сребърен медал в турнира за Световната купа в Оран (Алжир). Преди това състезание възпитаничката на фехтовален клуб Свечников беше под №4, но силната й игра й осигури прогрес в ранглистата на Международната федерация по фехтовка.

Илиева стига до Ν3 в ранглистата за втори път. През април 2025 година тя се нареди сред трите най-добри сабльорки в света за първи път. Днес българката има 165 000 точки, колкото и втората в ранглистата – рускинята Алина Михайлова. Под №1 в класацията на Международната федерация по фехтовка е Яна Егориан от Русия със 175 000 точки.

Поздравяваме Йоана за новия пробив в топ 3 на най-добрите сабльорки и й пожелаваме през този сезон да стане №1.

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