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Има шанс за Милов, Новиков и останалите борци на ЦСКА за Световното

  • 20 окт 2026 | 19:57
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Има шанс за Милов, Новиков и останалите борци на ЦСКА за Световното

Имената на олимпийския шампион Семен Новиков и европейския първенец Кирил Милов се появиха в предварителните списъци на Международната федерация по борба UWW за предстоящото световно първенство в Казахстан наред с други състезатели от ЦСКА. Това означава, че България ще бъде с почти пълни отбори при мъжете на турнира.

Както е известно, доскоро Новиков, Милов и останалите борци в класически стил на ЦСКА не изпълняваха разпоредбите на БФ Борба за централизирана подготовка и съответно не бяха регистрирани за турнира. През изминалата събота обаче клубовете членки на федерацията избраха кандидатурата на Тодор Ангелов, който обяви, че е провел предварителни разговори с UWW за разширяване на българския състав.

Станка Златева е поискала регистрация на 5-има състезатели за Световното
Станка Златева е поискала регистрация на 5-има състезатели за Световното

Все още не е ясно дали именно Ангелов и новият УС са успели да регистрират борците на ЦСКА, или това се е случило в последните дни на управлението на Станка Златева, но имената на националите вече са в предварителните отбори. От федерацията публикуваха съобщение в неделя, че именно Златева е поискала регистрацията.

Освен Новиков и Милов на Световното първенство България най-вероятно ще бъде представена още от Едмонд Назарян, Абу-Муслим Амаев, Стефан Григоров, Стоян Кубатов и Димитър Георгиев. В свободния стил са Магомед Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев, Шамил Мамедов, Микяй Наим и Георги Иванов.

Съставът е орязан само откъм състезателки при жените, като за шампионата на планетата е регистрирана единствено Биляна Дудова.

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