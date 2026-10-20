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Шиникова се класира на 1/4-финалите в

  • 20 окт 2026 | 19:12
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Шиникова се класира на 1/4-финалите в

Изабелла Шиникова се класира на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Египет с награден фонд 15 хиляди евро.

Българката и Карла Попович (Хърватия), поставени под номер 3 в схемата, разгромиха Валерия Деревянкина и Василиса Кочкадаева с 6:1, 6:0 за 41 минути на корта.

Следващите им съпернички ще бъдат германките Дария Барсуков и Емилия Карлота Бруне.

На сингъл Шиникова е номер 3 в схемата и ще стартира с двубой срещу Кат Копес (Белгия).

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