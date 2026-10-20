Дясната ръка на Адам Силвър: НБА Европа ще стартира през 2027 година, независимо дали ще има споразумение с Евролигата

Оперативният директор на НБА Марк Тейтъм говори преди старта на официалните мачове през новия сезон тази вечер, като се спря и на проекта на НБА за Европа. Той заяви, че продължават преговорите с Евролигата, но проектът на НБА на Стария континент ще стартира през 2027 година, независимо дали е постигнато споразумение с най-големия турнир в Европа или не.

"Имаме да свършим много работа, на напредваме бързо и нямаме намерение да намаляваме ритъма. В процес сме да затваряме споразуменията. Разговорите с Евролигата продължават, но НБА си има собствен план. Това е исторически момент и трябва да го направим добре", коментира дясната ръка на комисаря на НБА Адам Силвър.

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Той коментира и финансовия план на Евролигата за следващите години. "Това не влияе на нашия проект. Нашият модел ще позволи на клубовете да извървят много по-бързо пътя до рентабилността. Четох доклади, че някои от отборите в Евролигата не са финансово стабилни. Според нашия проект отборите със запазено място ще бъдат на печалба още от третата година", каза още той.

"През 1992, когато Дрийм тима игра в Барселона, в НБА имаше 30 чужденци. Сега техният брой е 125. Този отбор вдъхнови играчи като Тони Паркър или Пау Гасол, а те вдъхновиха следващите поколения", каза още Марк Тейтъм.

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Снимки: Gettyimages