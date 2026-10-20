Броени часове ни делят от шоуто, наречено НБА

Остават броени часове до началото на най-силното баскетболно първенство на планетата - НБА. След едно интригуващо трансферно лято, феновете отново ще могат да се насладят на страхотните битки и вълнуващите моменти, които Лигата на извънземните неминуемо отново ще им предложи.

Първият въпрос, който следва да си зададем преди началото на новия сезон, е дали шампионът Ню Йорк Никс, който триумфира в НБА за първи път след много дълга пауза, ще има силите да защити титлата.

Момчетата на Майк Браун отново ще бъдат предвождани от Джейлън Брънсън, но бъдещето на други двама много важни за тима играчи в "Медисън Скуеър Гардън" остава несигурно, тъй като клубът така и не се разбра, поне засега, с Карл-Антъни Таунс и Джош Харт.

Първият съперник на Никс за новия сезон ще бъде тъкмо един от очертаващите се като техен основен конкурент на Изток този сезон тимове - Филаделфия 76ърс. Фили имаше активно лято, в което успя да си осигури услугите на Джейлън Браун след сделка с Бостън Селтикс, както и на неостаряващия ЛеБрон Джеймс, който се присъедини към тима с минимална заплата като свободен агент. Двамата ще бъдат подпомагани от Джоел Ембийд, Тайрийз Макси, Ви Джей Еджкомб плюс солидни ролеви играчи, което потенциално може да превърне Сиксърс в истинско страшилище в хода на новия сезон.

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Споменавайки Бостън, "Келтите" загубиха Браун, но ще разчитат на вече изцяло здравия Джейсън Тейтъм, от когото ще се очаква да поведе тима към силно представяне. Дали обаче това ще се случи? Именно Бостън открива новия сезон в НБА, изправяйки се в първия мач, от 22:00 часа българско време, срещу водения от Кейд Кънингам Детройт Пистънс.

Източната конференция на НБА определено не е за изпускане от феновете през новия сезон. Една от най-големите сделки през лятото изпрати гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо от Милуоки Бъкс в Маями Хийт. Ще бъде интересно да видим дали "Горещите" ще имат сили да бъдат реален претендент за титлата.

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Детройт Пистънс и Вашингтон Уизардс са други два отбора на Изток, които се очертава да бъдат интересни за наблюдаване, а предстои да видим и как ще изглежда Индиана Пейсърс с готовия да се завърне след дълго отсъствие поради тежка контузия Тайрийз Халибъртън. Не трябва да забравяме и за Кливланд Кавалиърс.

Кауай Ленард пък смени Западната с Източната конференция, преминавайки от Лос Анджелис Клипърс в Торонто Раптърс - отбора, който самият той изведе до титлата през 2019 г. Поради причини извън баскетболния терен, официализирането на трансфера на Ленард в канадския тим се проточи, но в крайна сделката сметка стана факт.

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На Запад също ще е интересно, но за разлика от обикновено, този път тази конференция на НБА се очертава да бъде по-слаба от Източната като цяло. В нея обаче са два от фаворитите за титлата - финалистът от миналия сезон Сан Антонио Спърс и Оклахома Сити Тъндър. Двата отбора ще премерят силите си още в първия ден на сезона.

Ще успеят ли Виктор Уембаняма и компания да направят следващата крачка и да триумфират с трофея още през сезон 2026/27? Или Оклапхома Сити ще повтори сезон 2024/25, когато извървя пътя до края и стана шампион след вълнуваща финална серия с Индиана Пейсърс?

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Ще имат ли сили за нещо повече този сезон отбори като Хюстън Рокетс, Минесота Тимбъруулвс и Денвър Нъгетс?

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