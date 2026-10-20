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Давиде Анчелоти за размириците в Лил: Опразнени и унищожени магазини, тъжна гледка

  • 20 окт 2026 | 16:35
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Давиде Анчелоти за размириците в Лил: Опразнени и унищожени магазини, тъжна гледка

 Треньорът на Лил Давиде Анчелоти взе отношение по повод ексцесиите, които от дни насам върлуват из Франция. Масовите протести, преминали в мародерство, засегнаха и самия Лил. Наставникът на „песовете“ изрази дълбоко съжаление за материалните щети в града, нанесени след проявите на насилие по време на протестите.

Предстоящият двубой от третия кръг на Шампионската лига срещу Галатасарай (в сряда от 19:45 ч.) е категоризиран като високорисков от гледна точка на сигурността. Лил ще опита да запише първи точков актив в европейската надпревара след пораженията от Бетис (2:3) и Арсенал (0:3). Срещата обаче ще се проведе в крайно напрегната атмосфера само четири дни след размириците, обхванали цяла Франция. Северният град бе сред най-пострадалите, след като се стигна до нахлуване в сградата на кметството, а официалният фен магазин на клуба бе разбит и разграбен.

„Не излизам много навън, тъй като живея в старата част на Лил - заяви синът на Карло Анчелоти. - Ситуацията е наистина тъжна. Видях много магазини, в които редовно пазарувах, а сега са напълно опразнени и унищожени. Изключително неприятна гледка. Не е моя работа да предлагам решения, но това, на което ставам свидетел като жител на града, е крайно разочароващо.“

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