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Next Gen ATP Finals 2026 се мести в Италия

  • 20 окт 2026 | 16:31
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Next Gen ATP Finals 2026 се мести в Италия

Официално бе потвърдено, че турнирът Next Gen ATP Finals за 2026 година ще се проведе в Реджо ди Калабрия. Датите на надпреварата са определени от 9 до 13 декември 2026 г., а домакин на петдневния тенисен празник ще бъде залата PalaCalafiore. Турнирът ще предложи награден фонд в размер на 2 милиона щатски долара и ще събере осемте най-добри тенисисти в света на възраст до 20 години.

Това решение отбелязва първия път, в който елитен международен тенисен турнир от такъв ранг избира Южна Италия за своя сцена. От основаването на надпреварата през 2017 г. първите пет издания се провеждаха в Милан (във Fiera Milano и PalaLido). С това Италия утвърждава позицията си на една от основните тенис столици в света, като същевременно разширява спортната география на страната, свързвайки организирането на големи мъжки финали (като Финалите на АТР в Торино) с нов голям център край Месинския проток.

След първия италиански период в Милан, турнирът се премести в спортния комплекс King Abdullah Sports City в Джида, Саудитска Арабия, където се проведе през 2023, 2024 и 2025 г. След изтичането на тригодишния период в Джеда, Асоциацията на тенис професионалистите (ATP) и Италианската тенис и падел федерация (FITP) партнират отново, за да върнат финалите на младежите в Италия, избирайки именно Реджо ди Калабрия.

Форматът на Next Gen ATP Finals противопоставя квалифицираните осем състезатели до 20 години, разпределени в две групи от по четирима. Първите двама от всяка група се класират за полуфиналите. Турнирът е известен като лаборатория за иновации на ATP – мачовете се играят във формат „3 от 5 сета“, но сетовете са до 4 гейма (с тайбрек при 3-3), без предимство при 40-40 (решаваща точка) и без преиграване при докосване на мрежата при сервис. Също така турнирът въведе иновации като изцяло електронно отчитане на аутите (Hawk-Eye Live), видео преглед и треньорски съвети по време на мач.

Домакинството на Next Gen ATP Finals в PalaCalafiore има за цел да популяризира региона в международен план, да привлече спортен туризъм и да вдъхнови младите състезатели в Южна Италия. В надпреварата през годините са триумфирали имена като Яник Синер, Карлос Алкарас, Стефанос Циципас, както и шампионите Жоао Фонсека и Лърнър Тиен, което гарантира, че публиката в Реджо ди Калабрия ще види отблизо бъдещите лидери на световния тенис.

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