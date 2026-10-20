От мечтата за тенис кариера до 20-годишна забрана

Френският тенисист Кентен Фолио, който изтърпява 20-годишно наказание за уреждане на мачове, заяви, че пред него няма „нищо друго освен празнота“, след като е посветил живота си на спорт, с който вече няма право да се занимава. Фолио, който преди това отричаше обвиненията, призна, че е участвал в уреждането на четири мача, но оспорва заключението на Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) от декември 2025 година, според което е бил централна фигура в мрежа за привличане на други играчи към корупционни схеми.

„От един ден за друг не остава нищо друго освен празнота“, заяви той в интервю за френския вестник Le Parisien.

Фолио разказа, че след като за първи път участвал в уреждането на мач, попаднал в порочен кръг на корупция, от който не можел да се измъкне. По думите му, когато се опитал да прекрати участието си, започнал да получава заплахи.

„През целия си живот съм познавал единствено тениса. Напуснах училище сравнително млад... Не знам какво да правя. Това е спортна смърт, социална смърт. Когато за първи път се свързаха с мен, сигурно съм бил на 16 или 17 години“, разказа Фолио, като уточни, че за първи път е участвал в уреждането на мач, когато бил на 20. „От този момент попаднах в порочен кръг, от който беше изключително трудно да се измъкна.“

Фолио, който през август 2022 година достига до най-високото си класиране в световната ранглиста – 488-о място на сингъл, се състезава в турнирите от по-ниските нива на ITF и ATP Challenger. В тези надпревари разходите за пътуване и настаняване могат да надхвърлят парите, които тенисистите печелят от наградни фондове.

„Разполагах с пари, за да продължа кариерата си и да плащам пътуванията си до турнирите“, заяви той. „Имах чувството, че това е единствената ми възможност да продължа да преследвам мечтата си, ако мога така да се изразя.“

През декември 2025 година независимият служител по изслушванията по антикорупционни дела Амани Халифа потвърди 27 от общо 30 обвинения, свързани с десет мача в периода между 2022 и 2024 година. Беше установено, че Фолио умишлено е манипулирал резултатите от пет срещи. В решението от 77 страници, основано на свидетелски показания и съобщения от мобилни телефони, се посочва, че Фолио е предложил на своя сънародник Люка Буке 22 500 долара, за да загуби мач, като самият Фолио е трябвало да получи малко под 17 000 долара.

Съобщения в Telegram показват, че Фолио е предлагал на друг френски тенисист, Люк Фомба, по „10 хиляди“ за всеки мач. Разследващите установили също, че той е съдействал за уреждането на мач с участието на Жеме Флойд Анжел и е получил 10 000 долара в своята сметка за криптовалути в Binance.

Халифа стига до заключението, че Фолио активно е привличал други тенисисти към схемата и е давал съвети относно начините на плащане, използването на анонимни сметки и криптовалути. Фолио отрича да е вербувал когото и да било, въпреки че признава, че веднъж е предоставил на друг човек данните за контакт на организатор на уговорени мачове.

„Никога не съм се опитвал да корумпирам когото и да било“, заяви той. „Веднъж споделих контакт, когато някой ме помоли за това, но никога не съм се опитвал да корумпирам никого. Изключително много съжалявам, че го направих.“

Твърденията на Фолио, че е получавал заплахи, също са били разгледани по време на дисциплинарното производство. Халифа обаче преценява, че те не представляват съществено смекчаващо вината обстоятелство, тъй като тенисистът не е съобщил своевременно за тях, както изискват антикорупционните правила в тениса.

„Не осъзнавах какво ще последва, след като веднъж бях казал „да“, разказа Фолио пред Le Parisien. „След това започнаха заплахите – ако не загубиш този мач, ще видиш какво ще ти направим.“

Халифа увеличава първоначално предвиденото наказание от 15 на 20 години, след като установява, че Фолио е възпрепятствал разследващите органи, включително като е заключил дистанционно телефона си и е насърчил друг тенисист да унищожи доказателства. На Фолио е наложена и глоба в размер на 70 000 долара, като освен това е задължен да възстанови 44 624,40 долара, получени чрез корупционни плащания.

Наказанието му е в сила до май 2044 година.

Миналата седмица ITIA обяви, че сръбският тенисист Стефан Миличевич е получил забрана да се състезава до 2050 година, след като е установено, че е участвал в уреждането на шест мача и е направил опити да манипулира още шест в рамките на четиригодишен период.

Фолио е обжалвал наказанието си пред Спортния арбитражен съд (CAS) и към момента на интервюто все още е очаквал да бъде определена дата за изслушването.

„Не разбирам защо наказанието е толкова дълго. Това, през което преминавам, ми се струва като непрестанно преследване“, заяви французинът.

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