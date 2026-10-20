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Циципас с трудна победа в Алмати

  • 20 окт 2026 | 15:03
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Циципас с трудна победа в Алмати

Стефанос Циципас трябваше да положи сериозни усилия, за да продължи силната си серия в края на сезона, след като във вторник постигна трудна победа на турнира в Алмати.

Бившият номер три в световната ранглиста на ATP победи Александър Ковачевич със 7:6(9), 3:6, 6:3 в оспорван двубой от турнира на закрито от категория ATP 250, продължил два часа.

За първи път след загубата си от Ковачевич през август в Уинстън-Сейлъм Циципас се изправи срещу тенисист, който също изпълнява бекхенд с една ръка. По пътя към победата гъркът спаси три сетбола в тайбрека на първия сет, което се оказа ключово за крайния успех.

„Моята упоритост“, отговори Циципас, когато беше попитан какво е било решаващо за победата му.

„Опитвах се да остана в мача и просто да бъда търпелив. Днес той сервираше изключително добре и беше наистина изнервящо да си от другата страна на корта и да трябва да посрещаш тези сервиси. Това не беше лесен мач. Той сервираше по същия начин и в предишната ни среща.

Имам чувството, че играта му е много постоянна и според мен се е подобрил значително през последните няколко месеца. Много необичайно е да се срещнем още в първия кръг, но искрено му желая всичко най-добро. Той е страхотен тенисист и аз съм голям почитател на играта му.“

Циципас, който има 13 титли от ATP тура, вече е с баланс от 35 победи и 22 загуби през сезона според статистиката Infosys ATP Win/Loss Index.

18 от тези победи са постигнати след началото на успешния му поход към титлата в Гщаад в средата на юли.

Следващият съперник на гърка в Алмати ще бъде представителят на домакините Михаил Кукушкин, който участва с „уайлд кард“ и за когото това е последният турнир преди оттеглянето му от професионалния тенис.

Циципас води с 4:0 в преките двубои срещу 38-годишния Кукушкин.

Междувременно Шо Шимабукуро ще бъде съперник на водача в схемата и защитаващ титлата си Даниил Медведев във втория кръг на турнира в Алмати.

Японецът, който заема 109-ото място в световната ранглиста, постигна обрат срещу Роман Сафиулин в първия си мач и спечели с 6:7(4), 6:4, 6:4.

Теренс Атман също записа победа в първия кръг във вторник. Французинът отстрани Ринки Хиджиката със 7:6(5), 6:2.

В следващия кръг Атман ще се изправи срещу поставения под номер шест Томас Мартин Ечевери или Матиа Белучи.

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