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Ашли Барти е с номинация за Залата на славата на световния тенис

  • 20 окт 2026 | 14:04
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Ашли Барти е с номинация за Залата на славата на световния тенис

Австралийката Ашли Барти, която се оттегли от тениса през 2022 година на върха на славата си, е номинирана да попадне в Залата на славата на световния тенис, пише вестник "Екип". Така тя може да стана следващата след легендата Роджър Федерер, който заслужи тази чест на 29 август. Тогава той стана единственият нов участник, след като другите предложени - аржентинецът Хуан Мартин Дел Потро и рускинята Светлана Кузнецова, не събраха изискваните 75% гласове.

Двамата отново са предложени да влязат в Залата на славата през 2027 година, като сега компания им прави Ашли Барти, която бе номер 1 в света в продължение на 121 седмици и има три титли от турнирите от Големия шлем - "Ролан Гарос" през 2019, "Уимбълдън" през 2021 и Откритото първенство на Австралия през 2022. Японецът Шинго Куниеда, който е четирикратен параолимпийски шампион и носител на 28 титли от Големия шлем на сингъл, е номинацията за тенис в колички.

Феновете също могат да гласуват до неделя, за да донесат бонус точки за вота, а крайното решение се взима от 140 тенис журналисти, историци и членове на Залата на славата, като кандидатите трябва да получат поне 75% от гласовете.

В Залата на славата вече са увековечени имената на Маргарет Корт, Кен Роузуел, Род Лейвър, Рене Лакост, Рой Емерсън, Артър Аш, Били Джейн Кинг, Сюзан Ленглен, Стан Смит, Бьорн Борг, Илие Настасе, Трейси Остин, Крис Евърт, Джими Конърс, Джон Макенроу, Мартина Навратилова, Иван Лендъл, Матс Виландер, Борис Бекер, Щефи Граф, Стефан Едберг, Яник Ноа, Джим Къриър, Пит Сампрас, Андре Агаси, Амели Моресмо, Мери Пиърс, Мартина Хингис, Жустин Енен и Роджър Федерер.

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