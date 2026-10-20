Топ сумистът Иван Благоев се отказа от спорта

Един от най-добрите ни сумисти през последните години Иван Благоев обяви оттеглянето си от спорта след края на Световното първенство в Баку (Азербайджан), на което страната ни завоюва титла и три бронзови медала.

За намеренията му се знаеше още преди шампионата, но сумо общността се надяваше той да промени решението си.

“СВЪРШИ!

Последният Световен шампионат, в който взех участие, приключи и с него приключи прекрасният път, който извървях като национален състезател по сумо.

Много дадох, но и много взех. Създадох приятелства, завоювах успехи, чух химна неведнъж в моя чест и затова няма как да не съм повече от щастлив, че Господ ми даде този шанс да бъда част от тази приказка.

Но всеки трябва да знае кога да спре. Аз виждам, че моят път като активен състезател свършва тук и сега, колкото и трудно да ми е да го кажа. Когато виждаш, че момчета и момичета, които са се учили покрай теб да ходят по дохиото, вече обират медалите от европейски и световни първенства, естественият и най-правилен ход е да наведеш глава пред тях и да им покажеш отъпканата пътека, за да може с всяка следваща година успехите за Майка България да се удвояват и утрояват.

Със сълзи на очи и свито сърце затварям тази страница от живота си и отварям много нови. Искам да знаете, че ще бъда винаги до вас, за да надграждаме наученото и да покоряваме нови върхове.

Не успях да сбъдна мечтата си да се кача на световния връх, но явно така е било отредено от съдбата. Загубих от момчета, които съм надвивал многократно, и това също е знак, че трябва да се оттегля.”, написа Иван във фейсбук.

Благоев бе определен за сумист №1 за миналата година от Българската федерация по сумо. През 2025 г. той стана европейски шампион в категория до 100 кг на първенството на Стария континент в Унгария, след което извоюва и бронзов медал от световното първенство по сумо в Тайланд.

Иван Благоев се състезава в спорта сумо в продължение на 12 години, като преди това се е занимавал с борба. Има участие на 11 европейски и 7 световни първенства. Двукратен европейски шампион, европейски вицешампион, 4-кратен бронзов медалист в категории до 100 и до 115 кг, трети и в абсолютна категория, и отборно. Бронзов медалист от европейските игри в Краков през 2023 г. Със запомнящо се присъствие и на световните първенства, на които след две пети места заслужи и два пъти да е трети в света.

Извън сумото има европейска титла на Пахлавани и две трети места на световни номадски игри.

Освен успехите си в спорта работи в адвокатска кантора.

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