Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Ан Ли преодоля първи кръг в Осака

  • 20 окт 2026 | 13:06
  • 313
  • 0
Ан Ли преодоля първи кръг в Осака

Водачката в схемата Ан Ли (САЩ) се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите WTA 250 в Осака (Япония) с награден фонд 283 346 долара.

26-годишната американка постигна обрат срещу квалификантката Емерсън Джоунс (Австралия) с 5:7, 6:0, 6:3 за час и 57 минути на корта.

Ли през тази седмица е номер 25 в света, след като достигна до четвъртфиналите в Ухан (Китай) през миналата седмица, където победи бившата номер 1 в света Арина Сабаленка (Беларус). Американката поведе с 5:4 в първата част, но Джоунс взе три поредни гейма и си осигури аванс в общия резултат. Впоследствие Ли спечели осем поредни гейма, изостана с 1:3 в решаващия сет, но взе следващите пет гейма и си осигури успеха.

Следващата ѝ съперничка ще бъде Зейнеп Сонмез (Турция), която надигра квалификантката Мая Джойнт (Австралия) с 3:6, 6:4, 6:3.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Алекс Микелсен с експресна 60-минутна победа на старта в Брюксел

Алекс Микелсен с експресна 60-минутна победа на старта в Брюксел

  • 20 окт 2026 | 09:05
  • 659
  • 0
Син на ръгби легенда и 17-годишен талант пренаписват историята в Лион

Син на ръгби легенда и 17-годишен талант пренаписват историята в Лион

  • 20 окт 2026 | 08:46
  • 1427
  • 0
Парадоксът на Арина Сабаленка през 2026 година: Доминация в турнирите WTA 1000 и суша в Шлема

Парадоксът на Арина Сабаленка през 2026 година: Доминация в турнирите WTA 1000 и суша в Шлема

  • 20 окт 2026 | 05:11
  • 2803
  • 1
Алкарас търси първа "Мастърс" титла за 2026 г. в Париж

Алкарас търси първа "Мастърс" титла за 2026 г. в Париж

  • 20 окт 2026 | 03:58
  • 1581
  • 0
Убедителен старт за Лоренцо Мусети в Лион

Убедителен старт за Лоренцо Мусети в Лион

  • 20 окт 2026 | 03:26
  • 1241
  • 0
Рибакина: Най-важното е да завърша на първо място в ранглистата

Рибакина: Най-важното е да завърша на първо място в ранглистата

  • 19 окт 2026 | 19:11
  • 1642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

БФС чака важни документи от ЦСКА, лицензионният мениджър разясни ситуацията

  • 20 окт 2026 | 12:44
  • 8142
  • 45
Две "канарчета" с призове за играч на кръга - очаквайте на живо!

Две "канарчета" с призове за играч на кръга - очаквайте на живо!

  • 20 окт 2026 | 14:21
  • 457
  • 0
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 262441
  • 77
Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

Ще продължи ли головата фиеста в Шампионската лига?

  • 20 окт 2026 | 06:40
  • 8915
  • 2
Литовци застават на пътя на българския шампион

Литовци застават на пътя на българския шампион

  • 20 окт 2026 | 07:00
  • 5753
  • 6
Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

Ето кои заслужиха място в идеалната петица на втория кръг

  • 20 окт 2026 | 08:00
  • 3145
  • 1