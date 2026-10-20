Ан Ли преодоля първи кръг в Осака

Водачката в схемата Ан Ли (САЩ) се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите WTA 250 в Осака (Япония) с награден фонд 283 346 долара.

26-годишната американка постигна обрат срещу квалификантката Емерсън Джоунс (Австралия) с 5:7, 6:0, 6:3 за час и 57 минути на корта.

Ли през тази седмица е номер 25 в света, след като достигна до четвъртфиналите в Ухан (Китай) през миналата седмица, където победи бившата номер 1 в света Арина Сабаленка (Беларус). Американката поведе с 5:4 в първата част, но Джоунс взе три поредни гейма и си осигури аванс в общия резултат. Впоследствие Ли спечели осем поредни гейма, изостана с 1:3 в решаващия сет, но взе следващите пет гейма и си осигури успеха.

Следващата ѝ съперничка ще бъде Зейнеп Сонмез (Турция), която надигра квалификантката Мая Джойнт (Австралия) с 3:6, 6:4, 6:3.

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