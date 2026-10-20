Евролигата към НБА: Телефоните ни са включени, но две паралелни лиги ще бъдат катастрофа

Евролигата остава отворена за преговори с Националната баскетболна асоциация (НБА) относно евентуално партньорство в Европа, но изпълнителният директор Чус Буено предупреди, че наличието на конкуриращи се лиги би довело до разпокъсване на баскетболния пазар на континента.

Водещият клубен баскетболен турнир в Европа отхвърли предложение за сътрудничество от страна на НБА по време на среща на собствениците, проведена на 6 октомври край езерото Комо в Италия.

Тъй като НБА продължава с плановете си за стартиране на нова европейска лига през 2027 година, вероятността от появата на две съперничещи си първенства става все по-реална. Буено предупреди за опасностите от по-нататъшно разпокъсване на пазара.

НБА пуска "НБА Европа" през 2027 г. със или без съгласието на Евролигата

„Ако решат да навлязат на пазара, това ще бъде катастрофа. Те го знаят, ние го знаем и не искаме това“, заяви Чус Буено пред агенция Reuters.

„Проведохме разговори след срещата край Комо. Позицията на акционерите беше съвсем ясна. Винаги ще бъдем отворени да изслушаме и да обсъдим с НБА всяко потенциално споразумение. Но то трябва да има смисъл за нас. Телефоните са включени и ако нещо не се е получило досега, може би има вариант, който би проработил в бъдеще“, добави той, отказвайки да даде подробности относно условията на предложението от страна на НБА за Европа.

В момента Евролигата се състои от 13 постоянни клуба-акционери, но планира да одобри до осем дългосрочни франчайз лиценза, разширявайки формата си до 24 отбора.

Чус Буено съобщи, че в средата на ноември лигата ще обяви новите отбори, които ще се присъединят към надпреварата. Това е част от многогодишна стратегия за растеж, представена миналата седмица.

Не всички от Евролигата ще имат гарантирано място в новата лига НБА Европа

Според плана за разширяване, който включва преминаване към модел, базиран на франчайзи, се очаква общата стойност на лицензираните клубове в Евролигата да се утрои – от приблизително 1,8 милиарда евро до 5,4 милиарда евро.

Очаква се и стойността на самата лига да нарасне от 1,4 милиарда евро до 7,98 милиарда евро през следващото десетилетие – увеличение от 5,7 пъти спрямо сегашната ѝ прогнозна стойност. От настоящите притежатели на лицензи в Евролигата едва 40% са финансово устойчиви, но Буено заяви, че това ще се промени в бъдеще.

„Смятам, че след пет години, благодарение на това разрастване, бихме могли да стигнем до ситуация, в която повечето – ако не и всички – от тях ще бъдат финансово устойчиви“, коментира изпълнителният директор на Евролигата.

Буено също така посочи, че според него е малко вероятно клубове от Евролигата да напуснат, за да се присъединят към „НБА Европа“, тъй като рисковете за въпросните тимове биха били твърде големи.

„Не вярвам, че това ще се случи. Мисля, че отборите искат да бъдат заедно и да действат заедно. Това е, което чувам аз, а и това, което всички те заявиха пред нас. Ако сте разделени, губите стойност, а от това печели трета страна. Едно от нещата, които не искаме, е по-нататъшно разпокъсване“, обясни Чус Буено, добавяйки, че „това би било пагубно за баскетбола“.

13-те клуба акционери са подписали 10-годишни франчайз споразумения, обвързани със стратегическия план за разрастване.

„Ако решат да напуснат, дължат неустойка, а освен това клубовете могат да предявят и индивидуални искове за обезщетение. Те ще загубят и делата си, чиято стойност надхвърля 80 милиона евро. Но ако някога поискат да се върнат, ще трябва да платят сумата, която бъде определена към момента на тяхното искане за завръщане“, каза още Буено и допълни: „Така че смятам, че те имат много за губене, ако предприемат такава стъпка и напуснат.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google