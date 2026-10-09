НБА пуска "НБА Европа" през 2027 г. със или без съгласието на Евролигата

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Международната федерация по баскетбол (ФИБА) обявиха, че остават ангажирани със създаването на нова лига в Европа, въпреки че Евролигата отхвърли предложението за сътрудничество по време на събрание на акционерите си във вторник.

Бъдещето на европейския баскетбол е несигурно, докато НБА изразява готовност да продължи с проекта си - НБА Европа през 2027 година, независимо дали ще бъде постигнато споразумение, или не.

Евролигата - водещият турнир в европейския баскетбол към момента твърди, че е отворен за сътрудничество с НБА, но гласува против приемането на предложението от американската лига. Тъй като в организацията продължават със собствения си проект за разрастване, времето за постигане на споразумение, преди обликът на европейския баскетбол да се промени, изтича. Ако не се стигне до сделка, НБА Европа и Евролигата ще влязат в пряка конкуренция.

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„Партньорство между Евролигата, ФИБА и НБА за обединяване на екосистемата на европейския баскетбол би отключило огромния потенциал на играта на целия континент“, се казва в съвместно изявление на НБА и ФИБА, цитирано от агенция Reuters и още:

„НБА и ФИБА остават ангажирани със създаването на нова професионална мъжка лига в Европа и с изграждането на по-силна и устойчива баскетболна екосистема заедно с партньори, които споделят нашата визия за растеж, възможности и основните принципи на европейския спортен модел.“

По време на конференцията за спортната индустрия Leaders Week в Лондон, директорът на НБА Европа Джордж Айвазоглу потвърди, че те „продължават с плановете за старт през следващата година“. „Ние сме напълно сериозни и последователни в намерението си да работим с всички, които споделят визията ни за бъдещето“, коментира той.

Айвазоглу потвърди също, че новият турнир ще стартира с 16 отбора, като добави, че класирането на отборите ще се основава повече на спортни постижения, отколкото е случаят при настоящия модел на Евролигата. Той изрази съмнения относно сегашния формат на баскетбола на Стария континент: „Съществува сериозна разлика между реалното и потенциалното ниво на европейския баскетбол. Смятаме, че той не разгръща пълния си потенциал. Имаме ясна представа за случилото се досега и за това какво трябва да се направи, за да се придвижат нещата напред.“

Високопоставен представител на клуб от Евролигата заяви пред Reuters, че очаква НБА да излезе с подобрено предложение. Ръководителят добави, че 13-те клуба-акционери в Евролигата, са поели ангажимент да вземат всички решения съвместно.

Преговорите между НБА и Евролигата относно евентуална сделка може да продължат, но няма краен срок за постигане на споразумение. Очаква се акционерите в Евролигата да се срещнат отново в рамките на месец, за да вземат решение относно разпределянето на дългосрочните лицензи за участие в турнира.

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