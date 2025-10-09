Не всички от Евролигата ще имат гарантирано място в новата лига НБА Европа

На клубовете от баскетболната Евролига е била повторено, че очакваното стартиране на новата лига между Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) и Европа ще бъде в началото на сезон 2027/2028, съобщава специализираното издание Eurohoops.net след проведените в Барселона и Женева срещи между акционерите на Евролигата и представители на Международната баскетболна централа (ФИБА) и НБА

Новата лига ще включва 16 отбора, като 12 от тях ще имат дългосрочни договори, а още четири ще получат правото да играят чрез квалификация на годишна база. Това на практика потвърждава, че не всички отбори, които в момента се състезават в Евролигата, ще имат гарантирано място в новия турнир и не всички настоящи акционери/клубове ще се радват на същия статут, който имат досега.

От НБА планират да се срещнат с потенциални партньори и инвеститори в Лондон през следващата седмица. Проектът се движи с пълна скорост, а изглежда на хоризонта предстои сблъсък с Евролигата, като Реал Мадрид и Барселона играят ключова роля.