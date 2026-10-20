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Марио Вергиев и Николай Дишков за първи път очи в очи

  • 20 окт 2026 | 10:39
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Марио Вергиев и Николай Дишков за първи път очи в очи

Искри прехвърчаха, когато Николай Дишков и Марио Вергиев застанаха официално един срещу друг за първи път преди своя мач на MAX FIGHT 67. След малко повече от месец двамата ще се изправят в битката за професионалната титла на България по бокс в лека-тежка категория. На 28 ноември в Зала “Младост” в Бургас поясът ще има своя нов носител за първи път от 2015 г., а напрежението между претендентите е вече видимо.

Поради огромния залог, приятелските отношения останаха на заден план. Двамата размениха остри реплики. От професионалния път на двамата боксьори до личният им живот - не остана тема, която да не бъде засегната. Въпреки че започнаха спокойно, напрежението рязко се покачи, когато Вергиев погледна назад към предишните мачове на Дишков. От своя страна бургазлията не закъсня, като беше категоричен: „Вергиев трябва да бъде готов за нещо по-тежко от ZUFFA“.

Все пак в центъра на техния разговор беше голямата награда - коланът, за който те ще се срещнат през есента.

Според Марио, именно непобеденият на професионалния ринг Дишков е този, който има какво да губи, „Аз съм старецът, който отива да го набие в Бургас пред неговите роднини.“ - довърши той.  

„Шампионът на народа“ така се определя Гладиатора Вергиев, обаче този път в Бургас, той ще се изправи срещу един от най-обичаните синове на града край морето. Оглушителни възгласи „Дишков“ запълват залата, всеки път когато бургазлията е на ринга. Вергиев се закани, че след срещата, феновете на 26-годишния боксьор ще имат своя нов фаворит.

Двамата бяха единодушни за едно - всичко ще се реши на ринга. Кой ще се превърне в новия шампион на България в професионалния бокс, кой ще спечели купата „Свети Никола“?

Ще разберем заедно на 28 ноември в Бургас на MAX FIGHT 67.

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