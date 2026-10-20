Болезнена загуба за бившата №2 в света Паула Бадоса на старта в Осака

Бившата №2 в света Паула Бадоса претърпя болезнено поражение в първия кръг на турнира от категория WTA 250 в Осака (Япония). Испанката допусна обрат и отстъпи пред хърватката Антония Рузич с 6:4, 3:6, 4:6.

Мачът започна добре за Бадоса, която спечели откриващия сет, показвайки добра стабилност на свой сервис и пробивайки подаването на съперничката си. Настоящата номер 61 в класацията на WTA испанка обаче не успя да задържи това ниво на игра. В същото време 23-годишната Антония Рузич, която е №91 в света, демонстрира изключителна прецизност при ретур и бързо пое контрола върху разиграванията от основната линия. Хърватката реализира необходимите пробиви, за да изравни сетовете и впоследствие да спечели решаващата трета част, подпечатвайки крайната си победа.

Това бе втори официален сблъсък между двете, след като през миналата година Бадоса спечели срещата им на турнира в Пекин.

За Бадоса азиатският тур продължава със следващата планирана спирка в нейния календар - турнира от категория WTA 250 в Гуанджоу (Китай), където испанката е записана сред поставените състезателки.

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