Алекс Микелсен с експресна 60-минутна победа на старта в Брюксел

Американецът Алекс Микелсен откри по категоричен начин европейския сезон на твърди кортове в зала, записвайки убедителен успех на турнира от сериите АТР 250 в Брюксел. Поставеният под номер пет в схемата надделя над италианския квалификант Андреа Гуериери с 6:1, 6:2 само за един час игра и си осигури място във втория кръг.

Заемащият 37-о място в световната ранглиста Микелсен реализира четири от шестте си възможности за пробив, за да сломи съпротивата на съперника си, който дебютираше в основна схема на турнир от тура на АТР.

„Отпаднах рано в Шанхай, затова дойдох тук преди около седмица и се подготвям на корта от миналия вторник или сряда. Настилката върху дървена основа е малко по-различна, но вече привиквам към нея и се чувствам отлично“, заяви след срещата Микелсен.

Младата надежда, която през септември достигна до своя първи четвъртфинал в турнирите от Големия шлем на US Open, преследва своя дебютен трофей от АТР тура през тази седмица. В следващия кръг в Брюксел 22-годишният тенисист ще срещне представителя на домакините Давид Гофен или щастливия губещ Реми Бертола.

В надпреварата в белгийската столица напред продължават също Жайме Мунар и Мартин Дам.

Мунар победи италианеца Федерико Сина с 6:4, 6:3, за да се изправи на следващ етап срещу поставения под номер едно Артур Фис, докато Дам отстрани Яник Ханфман със 7:5, 6:3. Американският левичар ще премери сили с третия поставен Франсиско Серундоло за място на четвъртфиналите.

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