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Парадоксът на Арина Сабаленка през 2026 година: Доминация в турнирите WTA 1000 и суша в Шлема

  • 20 окт 2026 | 05:11
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Парадоксът на Арина Сабаленка през 2026 година: Доминация в турнирите WTA 1000 и суша в Шлема

Сезон 2026 в женския тенис премина под знака на изключителна конкуренция и разнообразие от шампионки, но статистическият профил на Арина Сабаленка откроява един от най-неочакваните контрасти в съвременния тур. Беларускинята безапелационно бе най-успешният играч в категориите WTA 1000 през пролетта, но въпреки това приключва годината без нито един трофей от Големия шлем.

През 2026 г. бяха изиграни десет надпревари от сериите WTA 1000, които излъчиха общо девет различни шампионки – исторически рекорд за женския тенис. В този изключително оспорван календар Арина Сабаленка остана единствената тенисистка, която триумфира с повече от една WTA 1000 титла. Тя постигна престижния "Слънчев дубъл", спечелвайки последователно турнирите в Индиън Уелс и Маями през март.

Всички останали осем турнира от тази категория отидоха при различни състезателки: Каролина Мухова (Доха), Джесика Пегула (Дубай), Марта Костюк (Мадрид), Елина Свитолина (Рим), Ига Швьонтек (Канада), Коко Гоф (Синсинати), Чинуен Женг (Пекин) и последно Мая Чвалинска, която грабна дебютния си трофей в Ухан.

Въпреки че записа впечатляващите 19 победи в мачове от Шлема през годината и достигна до финалите на Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на САЩ, както и до четвъртфиналите на Ролан Гарос, Сабаленка не успя да вдигне нито една от четирите най-ценни купи. За първи път от 2022 година насам тя приключва сезона без Grand Slam титла.

След успеха си в Маями през пролетта, представителката на Беларус влезе в период без спечелен трофей в следващите си турнири, като пропусна шансовете да подпечата превъзходството си на най-голямата сцена. Независимо от сушата в шлемовете, статистиката от 40 победи и 8 загуби в турнирите от Шлема и WTA 1000 подчертава високата ѝ стабилност, макар и с горчив вкус в решаващите финални сблъсъци.

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