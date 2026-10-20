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Емануел Панов на 1/4-финал на европейското в Трабзон

  • 20 окт 2026 | 00:51
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Емануел Панов на 1/4-финал на европейското в Трабзон

Емануел Панов се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс до 15 години в Трабзон, Турция. Младият ни талант постигна убедителна победа над представителя на Босна и Херцеговина Филип Партало. Воден от треньорите Детелин Далаклиев и Михаил Таков той вече е на победа от медал в категория до 52 килограма.

За място на полуфинал и минимум бронзово отличие Емануел ще срещне украинеца Егор Дяченко. Двубоят ще се играе на 21 октомври.

Другите ни двама таланти днес допуснаха поражения. Леон Иванов (63 кг) отстъпи на ирландеца Боби Бойлан, докато Борислав Попов (60 кг) бе спрян от португалеца Артемий Полуночиев.

В първия ден на шампионата Детелин Далаклиев-младши (40 кг) срази с 5:0 гласа Марсел Койочари (Молдова), докато Здравко Колев (44 кг) отстъпи с 1:4 на англичанина Антъни Конърс.

Във вторник ни очакват четири български двубоя от фазата на четвъртфиналите. Ана Добрева (42 кг) ще премери сили с Елени Тасиопулу (Гърция), Летисия Милева (63 кг) ще боксира с Елене Двали (Грузия), Александър Димитров (66 кг) ще се изправи срещу Иван Милянич (Хърватия), а Валери Тодоров (80 кг) ще се бие с Ника Жанигава (Грузия). При победа всеки от тях ще си осигури минимум бронзов медал. Детелин Далаклиев пък ще участва на 1/8-финалите срещу Алекси Сулханишвили (Грузия).

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