Алкарас търси първа "Мастърс" титла за 2026 г. в Париж

Предстоящият "Мастърс" в Париж се очертава като един от най-важните турнири за световния номер 3 Карлос Алкарас през 2026 година. 23-годишният испанец заминава за френската столица с ясно поставена мисия: да спечели първата си титла от категория ATP Masters 1000 за сезона и да съхрани впечатляващата си серия от поредни години с поне един трофей от това ниво.

Откакто проби на най-високо ниво през 2022 г. с триумфите в Маями и Мадрид, Алкарас неизменно печелеше поне един "Мастърс" турнир всяка календарна година (2022, 2023, 2024 и 2025 г.). През настоящата 2026 г. той спечели своята седма титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия, както и надпреварите от категория ATP 500 в Доха и Токио, но все още няма трофей от категория 1000. Турнирът в Париж остава последният му шанс да запази този шампионски ритъм.

Успех във Франция би бил още една важна стъпка към постиженията на великите в този спорт. Новак Джокович оглавява вечната ранглиста с 40 титли от категория "Мастърс 1000", следван от Рафаел Надал с 36. Алкарас вече има 8 такива отличия във витрината си, а евентуална девета титла би го доближила до най-успешните състезатели в историята на сериите.

Парижкият турнир на твърди кортове на закрито исторически се оказва едно от най-трудните предизвикателства за испанеца. Балансът на Алкарас в Париж е равен — 5 победи и 5 загуби. Най-доброто му класиране в залата остава достигането до четвъртфиналите през 2022 г. В останалите си участия той отпадна в третия кръг през 2021 и 2024 г., както и още във втория си мач през 2023 и 2025 г.

Контекстът около формата му през 2026 г. допълнително заплита интригата. След като се завърна на корта след контузия на китката, Алкарас записва баланс от 33 победи и 5 загуби през сезона. Въпреки че защити титлата си в Токио, той допусна ранно отпадане в третия кръг на "Мастърс"-а в Шанхай след поражение от Зизу Бергс, което показва известна колебаеща се стабилност преди финалната зала във Франция.

Огромно влияние върху турнира оказва ранният край на сезона за световния номер 1 Яник Синер. Италианецът, който бе доминиращата сила в категорията през първата половина на годината със спечелени пет поредни "Мастърс" титли (Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим), обяви през октомври, че прекратява участия поради контузия в дясното коляно. Тъй като защитникът на титлата Синер няма да участва в Париж, надпреварата остава напълно отворена, а Алкарас се превръща в един от основните фаворити за трофея.

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Снимки: Gettyimages