Максим Кирилов с втора убедителна победа на Световното

Максим Кирилов постигна втора категорична победа на Световното първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Будва (Черна гора). Под наставленията на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов талантът ни не остави шанс на поляка Кевин Трукава. Националът ни ликува с чисто 5:0 съдийски гласа и продължава към 1/8-финалите в категория до 70 килограма. Там той ще се изправи срещу арменеца Артьом Степанян, а мачът им ще се проведе на 22 октомври.

Маргарита Парпулова (54 кг) допусна поражение. Националката ни отстъпи на Йелисавета Якимова (Литва) и приключи участието си. По-късно тази вечер Николай Събев ще срещне Таварес Андраде от Франция. Мачът е в категория до 75 килограма и се очаква да се проведе около 21:30 часа.

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