Александър Донски е четвъртфиналист на АТП 250 в Алмати

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Алмати (Казахстан) с награден фонд 1 075 160 долара.

28-годишният състезател и Филип Печонка (Полша) се наложиха по убедителен начин срещу французите Артюр Реймон и Люка Санчез с 6:2, 6:1 за 48 минути на корта.

Донски и Печонка допуснаха пробив в началото на срещата, но спечелиха шест от следващите седем гейма и си осигуриха аванс в общия резултат. Във втората част двамата дадоха само един гейм на съперниците си и комфортно се класираха за четвъртфиналната фаза.

Там българинът и полякът ще се изправят срещу победителите от двубоя между четвъртите поставени Юки Бамбри (Индия)/Райън Сегерман (САЩ) и Сам Фербеек (Нидерландия)/Сандер Жиле (Белгия).

С успеха днес Александър Донски заработи 45 точки за ранглистата на АТР при дуетите, в която заема 81-вото място, както и 4955 долара от наградния фонд на надпреварата. Това е трети случай, в който българинът се класира за четвъртфинал на турнир от Тура на АТР и първи от 2022 година, когато игра на четвъртфиналите в София.

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