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Умора и здравословни проблеми промениха графика на двете финалистки в Ухан

  • 19 окт 2026 | 13:55
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Умора и здравословни проблеми промениха графика на двете финалистки в Ухан

Изтощителният финал на турнира от категория WTA 1000 в Ухан се отрази сериозно върху физическото състояние и на двете финалистки. Шампионката Мая Хвалинска и подгласничката Сонай Картал бяха принудени дасе оттеглят от следващите си планирани участия в азиатското турне заради здравословни проблеми.

Хвалинска няма да участва на надпреварата от категория WTA 500 в Нинбо. Полската състезателка получе травма на лявото бедро след изиграването на седем мача в рамките на едва шест дни в Ухан.

От своя страна Сонай Картал се оттегли от участие на турнира в Осака заради контузия в дясното коляно. Усилията през седмицата в Ухан се оказаха прекалено големи за 24-годишната британка, която наскоро се завърна на корта след шестмесечно отсъствие, причинено от стрес фрактура в гърба.

Преди началото на надпреварата в Ухан Картал заемаше №170 в световната ранглиста и влезе в основната схема благодарение на защитен ранкинг. Невероятният ѝ рейд до финала, включващ победи над Белинда Бенчич, Джазмин Паолини, Елина Свитолина и Йелена Остапенко, ѝ донесе 650 точки. С този успех тя направи впечатляващ скок в класацията, пробивайки директно в топ 50 под №49 и превръщайки се в първа ракета на Великобритания.

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