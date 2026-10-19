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Трети пореден турнир без олимпийската шампионка

  • 19 окт 2026 | 14:18
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Трети пореден турнир без олимпийската шампионка

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Цинвън Чжън няма да вземе участие в предстоящия турнир в Хонконг. Това е трето поредно оттегляне за китайската тенисистка, след като по-рано се оттегли от надпреварите в Ухан и Осака. Организаторите на турнира във "Виктория Парк" потвърдиха новината, съобщавайки, че Чжън е решила да приключи сезона си по-рано, за да се вслуша в тялото си.

Отсъствието на Цинвън Чжън идва след изключително интензивен период за нея. След претърпяната операция на десния лакът през мината година, китайката постепенно възвърна формата си и направи забележителен рестарт. В рамките на месец и половина тя премина през Откритото първенство на САЩ (където достигна четвъртфиналите), Купа „Били Джийн Кинг“ и турнира в Пекин.

В Пекин Чжън спечели първата си титла от категория WTA 1000, надделявайки във финала над Мира Андреева със 7:5, 6:4. По пътя си към трофея тя прекара на корта 15 часа и 16 минути в седем мача — най-дългото време, прекарано от тенисистка в един турнир за годината. Четири от нейните двубои бяха трисетови, включително победи над Елина Свитолина и Елизе Мертенс.

Самата Чжън обясни причините за своите оттегляния в официално изявление: „Откакто се върнах след контузията, поддържам много високо темпо. Тялото ми усеща сериозна умора след тази интензивна серия от мачове.“

Освен натрупаната умора, китайската състезателка се бори и с болки в дясното рамо, които я принудиха да се оттегли първо от домакинския си турнир в Ухан, а след това и от надпреварата в Осака. Взетото решение да пропуска и турнира в Хонконг слага край на състезателния ѝ календар, поставяйки акцент върху пълното ѝ възстановяване.

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