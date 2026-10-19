Рио Нгумоа коментира новия си договор с Ливърпул и променената си роля на терена

Младата надежда на Ливърпул Рио Нгумоа заяви, че запазва пълно спокойствие относно бъдещето си на „Анфийлд“, докато преговорите за нов дългосрочен контракт между неговите представители и клуба продължават. Талантливото крило говори след успеха на мърсисайдци с 2:1 при гостуването на Брентфорд, в който отново имаше ключова роля за състава на Андони Ираола.

Нгумоа подписа първия си професионален договор през септември 2025 година, броени седмици след 17-ия си рожден ден, като се обвърза с клуба до 2028 г. Очакванията бяха, че след като навърши пълнолетие в края на август, той ще парафира значително по-изгодно споразумение, съответстващо на утвърждаването му в първия отбор. Въпреки че през летния трансферен прозорец интерес към него прояви Байерн (Мюнхен), а от 18-ия му рожден ден изминаха близо два месеца, подновяването на контракта все още предстои.

За по-малко от година офанзивният футболист извървя пътя от обещаващ юноша до национал на Англия. След впечатляващ дебютен сезон с 29 мача за представителния тим на „червените“ Нгумоа дебютира за мъжкия отбор на „трите лъва“ в контрола срещу Нова Зеландия преди Световното първенство през юни. През изминалия месец той се превърна и в третия най-млад дебютант в официален мач в историята на английския национален отбор, нареждайки се непосредствено след Джуд Белингам и Уейн Рууни.

Нгумоа: За мен сезонът бе успешен, но не и за Ливърпул

След двубоя на стадион „Джитек Къмюнити Стейдиъм“ тийнейджърът внесе яснота около преговорния процес:

„Честно казано, с всичко това в момента се занимава моят агент. Смятам, че нещата вървят добре. Предпочитам да оставя играта ми на терена да говори сама за себе си. Наслаждавам се на футбола, а темата за договорите е на заден план в съзнанието ми. Просто играя за Ливърпул и се надявам да продължа да се развивам във възходяща линия.“

Нгумоа изгради репутацията си на едно от най-вълнуващите млади крила в страната благодарение на силните си изяви по левия фланг. Привличането на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен за 123 милиона паунда обаче засили значително вътрешната конкуренция. В стремежа си да развие тактическата гъвкавост на младока, мениджърът Андони Ираола все по-често го използва отдясно — тактически ход, изпробван за първи път през юли при победата с 1:0 над Рексъм на „Янки Стейдиъм“ в Ню Йорк, когато именно Нгумоа отбеляза единственото попадение.

„Определено трябваше да се адаптирам след трансфера на Баркола. Положителното е, че всички в атака можем да действаме както отляво, така и отдясно. В клуба има напълно здравословна конкуренция — разполагаме с едни от най-добрите нападатели в света и борбата за места е сериозна. Важното е отборът да побеждава. Когато получим минути на терена, не трябва да се цупим, а просто да излезем и да покажем какво можем.“

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Крилото допълни, че новата позиция го прави по-непредвидим за противниковите защитници и че използва всяка възможност да се учи от утвърдените играчи:

„Играх отдясно и с екипа на Англия, което ми помогна изключително много. Възможността да действаш еднакво ефективно и от двата фланга на такава възраст е огромно предимство. Да тренирам рамо до рамо със световни крила като Антъни Гордън и Букайо Сака е безценен опит. Наблюдавам всяко тяхно движение и се вслушвам във всички техни съвети.“

В дните преди мача с Брентфорд наставникът Андони Ираола изрази желанието си да шлифова качествата на младока, за да разгърне той пълния си потенциал. Нгумоа благодари за гласуваното доверие и посочи, че треньорът изисква от него максимална агресия и директност в ситуациите един на един.

Попадения на Виктор Муньос и Александър Исак донесоха пълен обрат за „червените“ при трудното гостуване на Брентфорд. Домакините откриха резултата чрез Кийн Люис-Потър, но останаха в намален състав, след като Йегор Ярмолюк бе изгонен с директен червен картон заради удар с глава срещу Жереми Жаке. В добавеното време на срещата „пчеличките“ останаха с девет души на терена, след като Витали Янелт извърши фал срещу Нгумоа и получи втори жълт картон.

Младият футболист се включи отлично от резервната скамейка и изигра важна роля за преодоляването на съперниковата защита, след което разкри детайли около изискванията на треньорския щаб.

„Мениджърът иска от мен да създавам постоянна заплаха в атака, а когато нямаме притежание на топката – да помагам на тима с каквото мога. Независимо дали става дума за преса или оказване на натиск върху крайните бранители, просто се стремя да изпълнявам указанията му и да израствам. Изключително благодарен съм за шанса да се появя толкова рано в игра. Нагласата ми винаги е една и съща, без значение дали започвам като титуляр, или влизам като смяна“, заяви Нгумоа.

„Бях напълно наясно със задачата си – трябваше да повлияя на срещата и в двете фази и се радвам, че се справих. Победите ни не са изненада, защото тренираме усърдно и се трудим здраво. Отборът е по-гладен за успехи от всякога. Гостуването на Брентфорд никога не е лесно, но показахме характер и през втората част обърнахме мача. Червеният картон, разбира се, също ни помогна много.“

„Манталитетът ни е по-силен и по-добър от всякога. Направихме крачка назад срещу Манчестър Сити, но сега направихме две напред. Сега трябва бързо да се пренастроим и да се съсредоточим върху двубоя от Шампионската лига срещу Виляреал във вторник“, допълни крилото.

Нгумоа изказа и специални похвали за голмайстора Александър Исак:

„Винаги съм имал силна психика, защото във футбола резултатите невинаги са на твоя страна. Дори когато отборът не играе най-силния си футбол, винаги може да се открие един шанс. Точно това показа Алекс днес. Той няма нужда да играе с топката през целия мач, защото му е необходима само една възможност, която да подуши и да реализира. Точно това правят елитните нападатели. Алекс е играч от най-високо ниво и това, което направи, изобщо не ме изненадва.“

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Снимки: Imago