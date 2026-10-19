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Рио Нгумоа коментира новия си договор с Ливърпул и променената си роля на терена

  • 19 окт 2026 | 10:19
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Младата надежда на Ливърпул Рио Нгумоа заяви, че запазва пълно спокойствие относно бъдещето си на „Анфийлд“, докато преговорите за нов дългосрочен контракт между неговите представители и клуба продължават. Талантливото крило говори след успеха на мърсисайдци с 2:1 при гостуването на Брентфорд, в който отново имаше ключова роля за състава на Андони Ираола.

Нгумоа подписа първия си професионален договор през септември 2025 година, броени седмици след 17-ия си рожден ден, като се обвърза с клуба до 2028 г. Очакванията бяха, че след като навърши пълнолетие в края на август, той ще парафира значително по-изгодно споразумение, съответстващо на утвърждаването му в първия отбор. Въпреки че през летния трансферен прозорец интерес към него прояви Байерн (Мюнхен), а от 18-ия му рожден ден изминаха близо два месеца, подновяването на контракта все още предстои.

За по-малко от година офанзивният футболист извървя пътя от обещаващ юноша до национал на Англия. След впечатляващ дебютен сезон с 29 мача за представителния тим на „червените“ Нгумоа дебютира за мъжкия отбор на „трите лъва“ в контрола срещу Нова Зеландия преди Световното първенство през юни. През изминалия месец той се превърна и в третия най-млад дебютант в официален мач в историята на английския национален отбор, нареждайки се непосредствено след Джуд Белингам и Уейн Рууни.

Нгумоа: За мен сезонът бе успешен, но не и за Ливърпул
Нгумоа: За мен сезонът бе успешен, но не и за Ливърпул

След двубоя на стадион „Джитек Къмюнити Стейдиъм“ тийнейджърът внесе яснота около преговорния процес:

„Честно казано, с всичко това в момента се занимава моят агент. Смятам, че нещата вървят добре. Предпочитам да оставя играта ми на терена да говори сама за себе си. Наслаждавам се на футбола, а темата за договорите е на заден план в съзнанието ми. Просто играя за Ливърпул и се надявам да продължа да се развивам във възходяща линия.“

Нгумоа изгради репутацията си на едно от най-вълнуващите млади крила в страната благодарение на силните си изяви по левия фланг. Привличането на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен за 123 милиона паунда обаче засили значително вътрешната конкуренция. В стремежа си да развие тактическата гъвкавост на младока, мениджърът Андони Ираола все по-често го използва отдясно — тактически ход, изпробван за първи път през юли при победата с 1:0 над Рексъм на „Янки Стейдиъм“ в Ню Йорк, когато именно Нгумоа отбеляза единственото попадение.

„Определено трябваше да се адаптирам след трансфера на Баркола. Положителното е, че всички в атака можем да действаме както отляво, така и отдясно. В клуба има напълно здравословна конкуренция — разполагаме с едни от най-добрите нападатели в света и борбата за места е сериозна. Важното е отборът да побеждава. Когато получим минути на терена, не трябва да се цупим, а просто да излезем и да покажем какво можем.“

Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд
Червен картон помогна на Ливърпул да свали непобедимия ореол на Брентфорд

Крилото допълни, че новата позиция го прави по-непредвидим за противниковите защитници и че използва всяка възможност да се учи от утвърдените играчи:

„Играх отдясно и с екипа на Англия, което ми помогна изключително много. Възможността да действаш еднакво ефективно и от двата фланга на такава възраст е огромно предимство. Да тренирам рамо до рамо със световни крила като Антъни Гордън и Букайо Сака е безценен опит. Наблюдавам всяко тяхно движение и се вслушвам във всички техни съвети.“

В дните преди мача с Брентфорд наставникът Андони Ираола изрази желанието си да шлифова качествата на младока, за да разгърне той пълния си потенциал. Нгумоа благодари за гласуваното доверие и посочи, че треньорът изисква от него максимална агресия и директност в ситуациите един на един.

Попадения на Виктор Муньос и Александър Исак донесоха пълен обрат за „червените“ при трудното гостуване на Брентфорд. Домакините откриха резултата чрез Кийн Люис-Потър, но останаха в намален състав, след като Йегор Ярмолюк бе изгонен с директен червен картон заради удар с глава срещу Жереми Жаке. В добавеното време на срещата „пчеличките“ останаха с девет души на терена, след като Витали Янелт извърши фал срещу Нгумоа и получи втори жълт картон.

Младият футболист се включи отлично от резервната скамейка и изигра важна роля за преодоляването на съперниковата защита, след което разкри детайли около изискванията на треньорския щаб.

„Мениджърът иска от мен да създавам постоянна заплаха в атака, а когато нямаме притежание на топката – да помагам на тима с каквото мога. Независимо дали става дума за преса или оказване на натиск върху крайните бранители, просто се стремя да изпълнявам указанията му и да израствам. Изключително благодарен съм за шанса да се появя толкова рано в игра. Нагласата ми винаги е една и съща, без значение дали започвам като титуляр, или влизам като смяна“, заяви Нгумоа.

„Бях напълно наясно със задачата си – трябваше да повлияя на срещата и в двете фази и се радвам, че се справих. Победите ни не са изненада, защото тренираме усърдно и се трудим здраво. Отборът е по-гладен за успехи от всякога. Гостуването на Брентфорд никога не е лесно, но показахме характер и през втората част обърнахме мача. Червеният картон, разбира се, също ни помогна много.“

„Манталитетът ни е по-силен и по-добър от всякога. Направихме крачка назад срещу Манчестър Сити, но сега направихме две напред. Сега трябва бързо да се пренастроим и да се съсредоточим върху двубоя от Шампионската лига срещу Виляреал във вторник“, допълни крилото.

Нгумоа изказа и специални похвали за голмайстора Александър Исак:

„Винаги съм имал силна психика, защото във футбола резултатите невинаги са на твоя страна. Дори когато отборът не играе най-силния си футбол, винаги може да се открие един шанс. Точно това показа Алекс днес. Той няма нужда да играе с топката през целия мач, защото му е необходима само една възможност, която да подуши и да реализира. Точно това правят елитните нападатели. Алекс е играч от най-високо ниво и това, което направи, изобщо не ме изненадва.“

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Снимки: Imago

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