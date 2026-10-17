Брентфорд 0:0 Ливърпул

Брентфорд и Ливърпул играят при резултат 0:0 на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" в двубой от седмия кръг на Премиър лийг. Домакините се представят много силно от началото на сезона и все нямат нито една загуба. Мърсисайдци допуснаха първото си поражение под ръкодствтото на Андони Ираола преди седмица, когато загубиха с 0:3 дербито с Манчестър Сити. След това обаче “червените” реагираха с гръмка победа с 6:3 като гост на ЛАСК в Шампионската лига. Преди днешния мач Ливърпул има точка по-малко от Брентфорд. През миналия сезон мърсиайдци не успяха да победят “пчеличките”.

Голямата новина в състава на Ливърпул е, че Александър Исак и Доминик Собослай се завръщат сред титулярите. Коди Гакпо пък е на пейката за началото. Тримата пропуснаха последните два мача на отбора заради контузии, получени по време на мачовете на националните отбори. Андони Ираола е направил общо шест промени в сравнение с мача в Австрия. Вирджил Ван Дайк, Милош Керкез, Алексис Мак Алистър и Виктор Муньос също се завръщат сред титулярите. Райън Гравенберх пропусна мача заради наказание.

VVD is set to captain us for the 200th time this afternoon ©️❤️ https://t.co/dPTE8rBNPM — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2026

Сеп ван ден Берг се завръща в състава на Брентфорд този следобед, като заменя контузения Яник Шустер в сърцето на защитата. Това е първото участие на бившия защитник на Ливърпул през настоящия сезон. Матиас Йенсен и Данго Уатара също започват като титуляри, докато Ел Хаджи Диуф и Кевин Шаде остават на резервната скамейка. Мамаду Сангаре също е на пейката. На върха на атаката е Игор Тиаго.

Your Bees to face Liverpool 🐝 https://t.co/xasBBKC2Bv — Brentford FC (@BrentfordFC) October 17, 2026

В осмата минута Собослай проби през центъра, след което гостите разиграха около наказателното поле, Виртц върна по земя към унгареца, който стреля от 20-ина метра, но високо над вратата.

Гостите организираха добра атака с бързи подавания в 15-ата минута, когато Баркола бе изведен в наказателното поле, но в решаващия момент Ван ден Берг блокира центрирането му,

Брентфорд: Келъхер, Кайоде, Айер, Ван ден Берг, Люис-Потър, Ярмолюк, Янелт, Йенсен, Уатара, Антъни, Тиаго

Ливърпул: Алисон, Араухо, Жаке, Ван Дайк, Керкез, Собослай, Мак Алистър, Муньос, Виртц, Баркола, Исак

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Снимки: Gettyimages