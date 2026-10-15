Ираола за следващия съперник на Ливърпул: Брентфорд няма да бъде като ЛАСК

В сряда вечер Ливърпул разгроми ЛАСК с 6:3 като гост в Линц в двубой от Шампионската лига, но днес вече тимът гледа към следващото си предизвикателство - гостуване на Брентфорд в събота в среща от Премиър лийг. В първенството отборът изостава, тъй като има само две победи след шест мача, заради което още на този етап е с два пъти по-малко точки от лидера Манчестър Сити. На днешната си пресконференция мениджърът Андони Ираола говори по редица теми:

Брентфорд

Те разполагат с добри футболисти и разбират какво се опитват да постигнат. Играчите на Брентфорд обичат да тичат и са добър отбор.

Предизвикателствата, свързани с натоварената програма

По-трудно е. Играхме снощи, прибрахме се късно и не спахме толкова, колкото обикновено. Това обаче е предизвикателството, свързано с участието в мачове. През този сезон подобна ситуация е почти постоянна, така че трябва да се адаптираме. Имаме четири дни между два двубоя, което не е обичайно, но трябва да се приспособим. Можем да дадем почивка на някои футболисти, а други получиха игрови минути снощи, така че очаквам всички да бъдат в най-добрата си форма както психически, така и физически. Трябва да сме готови за битка.

За бързото възстановяване след поражението в Премиър лийг

В крайна сметка, когато загубиш мач, винаги искаш да играеш отново възможно най-скоро. Искаме да се представим добре и да постигнем добър резултат. Не можем да си върнем изгубените точки срещу Манчестър Сити – загубихме този двубой. В Шампионската лига обаче има осем срещи, така че трябва да наваксаме. Доволен съм от старта ни в турнира.

Контузените

За нас все още е рано да кажем какво е положението. Утре трябва да проведем тренировка. Тези с травми не бяха готови за игра, така че трябва да изчакаме и да видим. Все още е рано, но, както казах, не бяха готови и за предишните мачове. Не изключвам възможността да се завърнат. Ньони вместо Гравенберх? Особено в този период, когато играем на всеки три дни, се нуждаем от повече футболисти и затова направихме промени вчера. Трябва да направим промени и за мача с Брентфорд, а след това и за този с Виляреал. Нуждаем се от всички и те трябва да бъдат готови.

Брадли Баркола

Футболът е такъв – една седмица си невероятен, а на следващата не си. Хората, които имат по-широк поглед върху играта, знаят, че той е бил важен футболист за Франция и ПСЖ. Сега става въпрос да намери най-доброто взаимодействие със съотборниците си, да се научи да ги разбира и да опознае предпочитанията им – къде искат да получават топката и дали предпочитат да атакуват свободните пространства. Да отбележиш три гола в двубой от Шампионската лига е нещо прекрасно за него, но най-хубавото е, че можем да го пускаме в игра, нали? Той играе уверено с топката, а това се вижда и извън головете му. Имаше самочувствието да атакува свободните пространства, а това е една от силните му страни.

Флориан Виртц

Мисля, че това важи за всички – не става въпрос за чуждестранни или английски отбори, а просто за различните двубои. В някои имаш повече време да мислиш, в други – по-малко. Трябва да се адаптираме към това – както Флориан, така и всички останали. Знаем, че Брентфорд няма да бъде като ЛАСК, защото двубоите поставят различни изисквания.

За Джереми Фримпонг

Мисля, че Джереми имаше добри моменти, отбеляза гол и направи асистенции (срещу ЛАСК - бел.ред.). Вярно е, че при последните два гола, когато резултатът беше 6:1, вече не беше толкова свеж. Беше уморен и му беше трудно да поддържа същото ниво на представяне, но беше добре да изиграе целия мач. Той е в добро физическо състояние. Разликата е доста очевидна, когато играем с Фримпонг или с Араухо като десен защитник. Джереми може да ни помогне в атакуващ план, както видяхте вчера. Това означава, че оставяме повече свободни пространства зад гърба си. Роналд е по-дефанзивно ориентиран, не ни осигурява същите включвания в атака и същите възможности за ситуации двама на двама на същото ниво, но също може да го прави. Всичко зависи от това какво можем да извлечем от конкретния мач. Добре е да разполагаме с тези варианти, докато Конър Брадли се възстанови.

Люис Кумас

Той заслужава игровите минути. Използваме го по-често, защото Исак е контузен, но ако нямах доверие в него, щях да разполагам и с други варианти. Кумас знае, че е готов да се учи и да се превърне във възможно най-добрия футболист. Вчера той преживя прекрасен момент – два негови гола бяха отменени, но накрая успя да отбележи третия. Това беше страхотен момент за него.

Трей Ньони

Трей е много млад футболист, но е изключително зрял. Разбира играта много добре и има отличен тактически усет. Трябва да продължи в същата посока. Получава доста игрово време и трябва да поддържа това ниво. Независимо дали играе като дефанзивен халф №6 или като №8, той трябва да поставя под напрежение върху останалите полузащитници. Хубаво е, че може да се представя добре и в Шампионската лига.

Рио Нгумоа

Мисля, че той се чувства все по-комфортно отдясно. И с националния отбор на Англия игра на тази позиция и имаше някои добри моменти. С Джереми можеш да навлизаш към центъра, но с Роналд трябва да запазиш ширината на атаката. Нгумоа обаче е опасен, когато владее топката, и не бива да губи това качество. Искаме да играе смело, когато топката е в него. Има някои аспекти, в които трябва да се подобри. Харесва ми отношението му, защото е готов да се развива.

Джовани Леони

Възстановяването отнема повече време, отколкото ни се искаше. Планът беше Лео да започне да тренира по време на паузата за националните отбори, но това ще стане през следващата такава пауза. Така сме загубили един месец от прогреса му. Контузията не беше просто скъсване на предната кръстна връзка – тя беше тежка и засегна много структури около коляното. Затова възстановителният процес трябва да протече много внимателно. Искаме да сме сигурни, че когато се върне в отбора, ще бъде в добро състояние. Така че планът вече е да започне тренировки по време на следващата пауза за националните отбори. Това ще стане по-късно, отколкото очаквахме.

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