Ираола се възхити от формата на Баркола

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола изрази задоволството си след зрелищната победа с 6:3 над ЛАСК в двубой от Шампионската лига.

„Изключително съм доволен от показаното на терена. Бяхме агресивни с топката, движехме я много добре и атакувахме свободните пространства с голяма увереност. Вярно е, че инкасирахме попадения, но като цяло смятам, че представянето ни в защита беше на много високо ниво“, коментира наставникът на мърсисайдци.

Дебютни голове на Баркола и Араухо дадоха тон на Ливърпул за най-резултатната победа при Ираола

Ираола не спести похвалите си за изявите на Брадли Баркола, който заби хеттрик във вратата на австрийците.

„Баркола беше великолепен днес – не само заради головете, но и с играта си в ситуациите един срещу един, когато се възползвахме от свободните зони. Усетих тази негова форма още на вчерашната тренировка. Понякога просто виждаш, че даден играч е на крилете на вдъхновението, и за наше щастие днес той разгърна пълния си потенциал“, сподели Ираола.

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Снимки: Gettyimages