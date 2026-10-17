Ираола обясни какво е състоянието на Собослай и Фримпонг

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола даде подробности са състоянието на Доминик Собослай и Джереми Фримпонг, които бяха заменени принудително по време на днешния двубой с Брентфорд, като вторият излезе след само пет минути на терена. Унгарецът пък пропусна последните две срещи заради контузия, която получи по време на ангажиментите си с националния отбор. Той започна като титуляр, но след половин час изпита болка и бе заменен. Мениджърът успокои, че халфът просто не се е възстановил напълно, а не е получил нова травма.

“В последния мач от Шампионската лига Джереми Фримпонг получи крампи, така че знаехме, че няма да започне срещата като титуляр. Тъй като играехме срещу 10 души, очаквах той да ни даде повече в предни позиции, но веднага щом влезе, усети болка в мускула. Доминик Собослай се опита. Тренираше през последните дни, но не бяхме сигурни колко време ще може да играе. Не става въпрос за нова контузия – той просто все още не се е възстановил напълно.“

„По време на мача се случиха много неща. Първото полувреме беше сравнително равностойно, като ние имахме чисто положение. Те отбелязаха гол преди почивката, а през втората част ни се наложи да търсим обрат. Мисля, че играхме много добре до 2:1. След това започнахме да пазим преднината си, но смятам, че не се справихме добре в последните минути.

Някои от играчите имаха отлични възможности да решат мача, но не успяха да се възползват от тях. Липсваше ни спокойствие при работата с топката. Понякога просто трябваше да задържим топката по-дълго, вместо да търсим гола още при първата възможност”, добави мениджърът на мърсисайдци по отношение на самия двубой, в който Ливърпул успя да стигне до важна победа след обрат.

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Снимки: Imago