Стивън Джерард: На Виртц му липсва увереност, за Германия играе коренно различно

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард сподели мнението си за колебливото представяне на Флориан Виртц с екипа на мърсисайдци. Бившият капитан на „червените“ отчете, че германският национал все още не оправдава високите очаквания, но изрази увереност, че халфът притежава качествата да преобърне ситуацията в своя полза.

„Не отричам, че играе под очакванията и че предвид трансферната му сума трябваше да покаже много повече. Въпреки това вярвам, че той все още има шанс – виждали сме как футболисти в подобно положение напълно променят нещата“, заяви Джерард.

Steven Gerrard on Florian Wirtz: “I’m not denying that he’s underperformed and that we should have seen a lot more in terms of the price tag, but I think he’s got the talent to turn it around. “His confidence is shot at Liverpool at the moment. You can see it when you’re watching him live. He’s giving the ball away, simple balls he wouldn’t give away. “I watch him for Germany, different player.” [@WeAreTheOverlap] — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) October 15, 2026

„Виртц има достатъчно талант, за да преобърне ситуацията, но увереността му в Ливърпул в момента е на нула. Това се забелязва ясно, когато го наблюдаваш на живо. Губи топката в елементарни ситуации, в които по принцип не греши. В националния отбор на Германия обаче виждам напълно различен играч. Там играе с високо вдигната глава, с друга енергия, постоянно търси топката, напада свободните пространства, записва асистенции и бележи голове“, допълни Джерард.

„Виждахме тази класа и в Байер (Леверкузен). Да, нивото е различно, но в момента виждаме съвсем друг футболист. Смятам, че всичко се свежда до увереността и цената, която бе платена за него“, обобщи легендата на мърсисайдци.

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Снимки: Imago