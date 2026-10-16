Стивън Джерард: На Виртц му липсва увереност, за Германия играе коренно различно

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард сподели мнението си за колебливото представяне на Флориан Виртц с екипа на мърсисайдци. Бившият капитан на „червените“ отчете, че германският национал все още не оправдава високите очаквания, но изрази увереност, че халфът притежава качествата да преобърне ситуацията в своя полза.
„Не отричам, че играе под очакванията и че предвид трансферната му сума трябваше да покаже много повече. Въпреки това вярвам, че той все още има шанс – виждали сме как футболисти в подобно положение напълно променят нещата“, заяви Джерард.
„Виртц има достатъчно талант, за да преобърне ситуацията, но увереността му в Ливърпул в момента е на нула. Това се забелязва ясно, когато го наблюдаваш на живо. Губи топката в елементарни ситуации, в които по принцип не греши. В националния отбор на Германия обаче виждам напълно различен играч. Там играе с високо вдигната глава, с друга енергия, постоянно търси топката, напада свободните пространства, записва асистенции и бележи голове“, допълни Джерард.
„Виждахме тази класа и в Байер (Леверкузен). Да, нивото е различно, но в момента виждаме съвсем друг футболист. Смятам, че всичко се свежда до увереността и цената, която бе платена за него“, обобщи легендата на мърсисайдци.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago