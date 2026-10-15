Баркола е над всички в ШЛ за тази седмица

Крилото на Ливърпул Брадли Баркола беше провъзгласен от УЕФА за Играч на седмицата в Шампионската лига след силните си изяви във втория кръг на турнира.
Брадли Баркола най-после полетя в Ливърпул
Френският национал заби хеттрик при зрелищния успех на мърсисайдци с 6:3 при гостуването на ЛАСК. Така Баркола получи най-голям вот в онлайн допитването сред феновете, а след него се наредиха нападателят на Брюж Николо Тресолди (хеттрик за 4:3 над Интер), голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн (два гола за 3:3 с Викинг) и младата звезда на Барселона Ламин Ямал (две асистенции за 4:1 над Галатасарай). В първия кръг през този сезон седмичната награда отиде при нападателя на Пари Сен Жермен Феран Торес, който също блесна с хеттрик при победата с 6:1 над Слован (Братислава).
Също така от УЕФА разкриха Отбора на седмицата. Атаката е изградена именно от Ямал, Тресолди, Кейн и Баркола. На вратата е Стас Покатилов (Сабах), в отбрана на Фредрик Сьоволд (Бодьо/Глимт), Юлиан Шабо (Щутгарт), Хенрик Фалхенер (Викинг) и Максимилиано Араухо (Спортинг Лисабон), а двамата полузащитници са Витиня (Пари Сен Жермен) и Йохан Манзамби (Астън Вила).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages