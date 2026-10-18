Виртц блесна, но продължава ли да е проблем за Ливърпул

Флориан Виртц изигра ключова роля за завръщането на Ливърпул към победите във Висшата лига при гостуването на Брентфорд в събота, но дали германският плеймейкър продължава да бъде най-голямата дилема пред мениджъра Андони Ираола?

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Виртц беше подложен на критики заради трудностите си да повтори формата, която убеди Ливърпул да плати на Байер Леверкузен рекордните за клуба по онова време 116 милиона паунда през юни 2025 година. Легендата на Ливърпул Стивън Джерард дори заяви през тази седмица, че за 23-годишния футболист може да бъде полезно временно да бъде изваден от състава, за да преодолее това, което бившият капитан на мърсисайдци определя като липса на увереност.

Основната дилема пред Ираола отново пролича в събота в Западен Лондон. Ливърпул се възстанови след първата си загуба в първенството през сезона, допусната срещу Манчестър Сити миналия уикенд, като отбеляза два гола през второто полувреме срещу Брентфорд, който остана с десет души още преди почивката.

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Гостите създадоха множество положения, особено през второто полувреме, когато се възползваха от численото си предимство и отправиха 14 от общо 21-те си удара към вратата.

Виртц беше в центъра на събитията в последната третина на терена.

Германският национал създаде повече голови положения от игра – девет, отколкото който и да било друг футболист в един мач от Висшата лига през последните шест сезона. Последният играч, създал толкова положения в един двубой от първенството, беше Садио Мане за Ливърпул срещу Бърнли през януари 2021 година, когато също записа девет.

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При гостуване подобно постижение не беше регистрирано от повече от 15 години – от август 2011 година, когато Самир Насри създаде десет положения за Манчестър Сити срещу Тотнъм. Въпреки че отговори на критиците си с тези впечатляващи статистически показатели, влиянието на стила му на игра върху цялостното представяне на отбора продължава да бъде обект на анализи.

Анализаторът на BBC Sport и бивш полузащитник на Ливърпул Дани Мърфи смята, че халфова линия, в която Виртц играе като номер 10, продължава да бъде проблем, тъй като прави отбора на Ираола твърде лесен за преодоляване.

„Свършиха си работата. На първо място, това е още една победа като гост, което винаги е положително“, заяви Мърфи за представянето на Ливърпул. „Но според мен срещу тях се играеше прекалено лесно. Пространствата са твърде големи. Те играят с две крила и Вирц като номер 10, така че разчитат изключително много на двамата централни полузащитници да покриват огромни пространства. За Брентфорд беше прекалено лесно да изнася топката и да намира пространства зад защитата. Това е най-голямото ми притеснение след днешния мач.“

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Силните страни на Виртц са очевидни. След последното му представяне нито един футболист не е създал повече голови положения във Висшата лига през този сезон. Германецът дели първото място с Паскал Грос от Брайтън, като и двамата имат по 18. Виртц изведе Муньос при началото на обрата на Ливърпул, което означава, че за първи път от присъединяването си към клуба германецът записва асистенции в два поредни мача във всички турнири. Това обаче беше едва второто му пряко участие в гол в седем двубоя от първенството през настоящия сезон.

Той беше в основата на атакуващата игра на Ливърпул, като записа най-много навлизания с топката в последната третина на терена – 12, както и 37 подавания в тази зона. В същото време единствено Милош Керкез, който загуби притежанието на топката 20 пъти, имаше повече подобни случаи от Виртц, който я загуби 19 пъти. Германецът спечели и само едно от деветте си единоборства.

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„Те не изглеждат стабилни и не показват добра организация по отношение на позиционирането си“, заяви Мърфи. „Вместо да използват номер 10, позиция, на която Вирц изпитва трудности да оказва влияние върху мачовете, трябва да заложат на трима централни полузащитници. Приоритет винаги трябва да бъдат основите – защитата, стабилността и това да бъдеш труден за побеждаване. Всичко останало може да дойде след това. В момента отборът просто изглежда прекалено открит. Срещу по-силни съперници това ще ви струва скъпо.“

Победата изкачи Ливърпул до петото място в класирането, като отборът има три успеха в първите си седем мача от първенството под ръководството на Ираола, който замени Арне Слот през лятото. Под ръководството на испанеца мърсисайдци постигнаха първата си победа като гости в първенството след допуснат първи гол от декември 2023 година насам. Така беше сложен край на серия от 19 поредни гостувания без победа в мачове, в които Ливърпул е изоставал с 0:1.

Въпреки че нападателят Александър Исак се завърна след контузия, Ираола получи нови неприятни новини, след като Доминик Собослай и Джереми Фримпонг получиха травми в събота.

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Снимки: Gettyimages