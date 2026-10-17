Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул

Непобеденият Брентфорд се изправя срещу търсещия стабилност Ливърпул

  • 17 окт 2026 | 07:05
  • 1396
  • 0
Непобеденият Брентфорд се изправя срещу търсещия стабилност Ливърпул

В събота, 17 октомври 2026 г., от 17:00 ч. българско време, отборите на Брентфорд и Ливърпул се изправят един срещу друг в среща от 7-ия кръг на английската Премиър лийг. Мачът ще се проведе на "Джитек Къмюнити Стейдиъм". Главен съдия на сблъсъка е Джон Брукс.

Воденият от Кийт Андрюс състав на Брентфорд прави впечатляващ старт на кампанията. "Пчелите" заемат 4-то място във временното класиране с 10 точки след 2 победи и 4 равенства от първите 6 мача, с голова разлика 12:6. В последния си двубой от първенството Брентфорд завърши 2:2 при гостуването на Астън Вила, а преди това постигна категоричен успех с 3:0 у дома срещу Челси. В последните си 5 мача във всички турнири тимът регистрира още победа с 2:1 над Рединг за Карабао Къп, както и ремита 2:2 с Борнемут и 1:1 със Съндърланд.

Ливърпул, под ръководството на Андони Ираола, се намира на 9-о място в подреждането с актив от 9 точки (2 победи, 3 равенства и 1 загуба) и голова разлика 7:7. В предишния кръг от Премиър лийг мърсисайдци отстъпиха с 0:3 у дома от Манчестър Сити, но през седмицата превключиха на европейска вълна и спечелиха атрактивно гостуване срещу ЛАСК с 3:6 в Шампионската лига. Преди това "червените" надделяха над Борнемут с 1:0 в първенството и с 3:1 срещу Тотнъм в турнира за Купата на лигата.

В исторически план двата отбора са изиграли 25 мача, в които Ливърпул има 15 победи, Брентфорд е печелил 5 пъти, а 5 срещи са завършвали наравно. В рамките на Премиър лийг общият брой мачове е 10, с 6 успеха за Ливърпул, 2 за Брентфорд и 2 равенства. Последният сблъсък между тях бе на 24 май 2026 г. и приключи при резултат 1:1 на "Анфийлд". В предишното си домакинство през октомври 2025 г. Брентфорд постигна драматична победа с 3:2 над мърсисайдци.

Серията на Брентфорд от 8 поредни мача без загуба в първенството, разпростряна и от миналия сезон, е най-дългата активна подобна поредица в лигата. В състава на домакините личат имената на вратаря Куивин Келъхър и полузащитника Фабио Карвальо, които пристигнаха на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" именно от Ливърпул. Водещ голмайстор за Брентфорд в първенството до момента е Кевин Шаде с 3 попадения.

В състава на Брентфорд с контузии извън сметките са Антони Миламбо и Кайе Фуро. Гостите от Ливърпул имат сериозни кадрови главоболия. Халфът Райън Гравенберх е наказан поради червения картон, получен срещу Манчестър Сити. В лазарета на тима остават Александър Исак, Коди Гакпо, Доминик Собослай, Юго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона поднови интереса си към нападател на Борнемут

Барселона поднови интереса си към нападател на Борнемут

  • 17 окт 2026 | 03:55
  • 1562
  • 0
Остри реакции и арести в Хърватия след антисемитски и нацистки прояви на фенове на Хайдук

Остри реакции и арести в Хърватия след антисемитски и нацистки прояви на фенове на Хайдук

  • 17 окт 2026 | 02:51
  • 1142
  • 0
Нико Шлотербек се завръща в групата на Борусия (Дортмунд) за визитата на Унион (Берлин)

Нико Шлотербек се завръща в групата на Борусия (Дортмунд) за визитата на Унион (Берлин)

  • 17 окт 2026 | 02:24
  • 1154
  • 0
Дани Карвахал: Проектът на Хетафе искрено ме мотивира

Дани Карвахал: Проектът на Хетафе искрено ме мотивира

  • 17 окт 2026 | 01:55
  • 916
  • 0
Диего Симеоне: Винаги има какво да се подобрява

Диего Симеоне: Винаги има какво да се подобрява

  • 17 окт 2026 | 01:27
  • 850
  • 0
Чешки съдия бе изхвърлен от футбола за 15 години заради подкупи

Чешки съдия бе изхвърлен от футбола за 15 години заради подкупи

  • 17 окт 2026 | 01:07
  • 1102
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Летящата Барселона отива с едно наум на "Ла Картуха"

Летящата Барселона отива с едно наум на "Ла Картуха"

  • 17 окт 2026 | 06:04
  • 2353
  • 2
Манчестър Сити иска да продължи безгрешния си ход в Премиър лийг

Манчестър Сити иска да продължи безгрешния си ход в Премиър лийг

  • 17 окт 2026 | 07:33
  • 584
  • 0
Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

  • 16 окт 2026 | 23:42
  • 13194
  • 17
Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

  • 16 окт 2026 | 20:50
  • 18393
  • 13
ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 29561
  • 51