Непобеденият Брентфорд се изправя срещу търсещия стабилност Ливърпул

В събота, 17 октомври 2026 г., от 17:00 ч. българско време, отборите на Брентфорд и Ливърпул се изправят един срещу друг в среща от 7-ия кръг на английската Премиър лийг. Мачът ще се проведе на "Джитек Къмюнити Стейдиъм". Главен съдия на сблъсъка е Джон Брукс.

Воденият от Кийт Андрюс състав на Брентфорд прави впечатляващ старт на кампанията. "Пчелите" заемат 4-то място във временното класиране с 10 точки след 2 победи и 4 равенства от първите 6 мача, с голова разлика 12:6. В последния си двубой от първенството Брентфорд завърши 2:2 при гостуването на Астън Вила, а преди това постигна категоричен успех с 3:0 у дома срещу Челси. В последните си 5 мача във всички турнири тимът регистрира още победа с 2:1 над Рединг за Карабао Къп, както и ремита 2:2 с Борнемут и 1:1 със Съндърланд.

Ливърпул, под ръководството на Андони Ираола, се намира на 9-о място в подреждането с актив от 9 точки (2 победи, 3 равенства и 1 загуба) и голова разлика 7:7. В предишния кръг от Премиър лийг мърсисайдци отстъпиха с 0:3 у дома от Манчестър Сити, но през седмицата превключиха на европейска вълна и спечелиха атрактивно гостуване срещу ЛАСК с 3:6 в Шампионската лига. Преди това "червените" надделяха над Борнемут с 1:0 в първенството и с 3:1 срещу Тотнъм в турнира за Купата на лигата.

В исторически план двата отбора са изиграли 25 мача, в които Ливърпул има 15 победи, Брентфорд е печелил 5 пъти, а 5 срещи са завършвали наравно. В рамките на Премиър лийг общият брой мачове е 10, с 6 успеха за Ливърпул, 2 за Брентфорд и 2 равенства. Последният сблъсък между тях бе на 24 май 2026 г. и приключи при резултат 1:1 на "Анфийлд". В предишното си домакинство през октомври 2025 г. Брентфорд постигна драматична победа с 3:2 над мърсисайдци.

Серията на Брентфорд от 8 поредни мача без загуба в първенството, разпростряна и от миналия сезон, е най-дългата активна подобна поредица в лигата. В състава на домакините личат имената на вратаря Куивин Келъхър и полузащитника Фабио Карвальо, които пристигнаха на "Джитек Къмюнити Стейдиъм" именно от Ливърпул. Водещ голмайстор за Брентфорд в първенството до момента е Кевин Шаде с 3 попадения.

В състава на Брентфорд с контузии извън сметките са Антони Миламбо и Кайе Фуро. Гостите от Ливърпул имат сериозни кадрови главоболия. Халфът Райън Гравенберх е наказан поради червения картон, получен срещу Манчестър Сити. В лазарета на тима остават Александър Исак, Коди Гакпо, Доминик Собослай, Юго Екитике, Конър Брадли и Джовани Леони.

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Снимки: Gettyimages