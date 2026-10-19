Рафаел Ходар: Щастлив съм от начина, по който се развиват нещата за мен

Макар че отстъпи в битката за титлата на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай, 20-годишният испанец Рафаел Ходар извлича само позитиви от достигането до първия си финал на толкова високо ниво.

След като спечели откриващия сет, младият тенисист не успя да задържи инициативата срещу своя сънародник Алехандро Давидович Фокина, който направи обрат и завоюва най-големия трофей в кариерата си. Въпреки пропуснатата възможност за триумф, Ходар бързо насочи вниманието си към изключително силната и обнадеждаваща седмица в Китай.

Кралят на обратите стигна и до титлата в Шанхай

„Беше страхотна седмица, изиграх много двубои сподели Ходар, който по пътя към финала елиминира Каспър Рууд на четвъртфиналите и Даниил Медведев на полуфиналите. - Има доста неща, които мога да подобря за следващия турнир. Днес не успях да спечеля, но все пак съм щастлив от начина, по който се развиват нещата за мен.“

Успешният рейд в Шанхай бележи поредния връх в кампанията на испанеца през 2026 година, в която той вече има актив от 43 победи и 17 загуби в професионалния тур. С представянето си Ходар се изкачи с две позиции до деветото място в класацията за Торино“, с което увеличи шансовете си за дебютно класиране на Финалите на АТР.

Давидович Фокина след триумфа в Шанхай: Не съм очаквал да имам две титли за два месеца

Въпреки огромния залог, младокът подчерта, че е подходил към неделния двубой както към всеки друг мач. Макар че в определен момент водеше със сет и пробив, той не съумя да затвори срещата, но остана съсредоточен върху ценния опит, натрупан на една от най-големите световни сцени.

„Просто още един тенис мач“, коментира Ходар на въпрос дали е усетил по-различни емоции преди финала. „Опитах се да се насладя на момента и на самата игра. Дадох всичко от себе си, но днес просто не беше моят ден.“

Давидович Фокина постепенно намери своя ритъм, повиши качеството на играта си във втория сет и стигна до пълен обрат след оспорвана решителна част, в която и двамата имаха своите шансове.

„Той също игра много силно. Във втория сет имаше малки детайли, в които се справи по-добре от мен, добави Ходар след първия им официален сблъсък. - Мисля, че точно затова той се върна в мача през втория сет. Третият беше изключително равностоен, но при точките за пробив той просто беше по-добър.“

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