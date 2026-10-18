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Гиздол: Искаме да сме максимално агресивни, на такъв терен топката се движи по-бавно

  • 18 окт 2026 | 17:15
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Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол даде мнението си след победата с 2:0 срещу Несебър в турнира за Sesame Купа на България.

"Ако сте играли на такъв терен, знаете, че топката се движи по-бавно, трудно е да намериш решенията. Имахме два шанса преди почивката, в крайна сметка успяхме да вкараме два гола. Рано е да говорим за контузиите на Цварц и Котър, трябва да проверим какво се случва с медицинския щаб. Трудно предизвикателство беше - едно е да играеш на големи стадиони, но понякога се налага да играеш на по-малки, с по-лош терен. Трябва да сме готови обаче за това. Стилът е да сме максимално агресивни, днес нямахме много шансове за пресиране, те изритваха топката напред. Ако успеем да вкараме ранен гол в такъв мач, ще е по-различно.

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Просто трябваше да сме търпеливи. Две седмици сме заедно, беше важно да направя някои промени, да видя как се представят в игра, ще видим - нормално е да имаме някои контузии. Ще бъде перфектно, ако имаме две опции на всяка позиция, но ще видим какво ще се случи. Днес беше добър шанс да излезем с двама нападатели, ще видим в следващите седмици дали ще бъде така. За момента знам само пътя от хотела до тренировъчната база, нямам време да се насладя още на София и България, но всички хора са добри. Трябва сега да се възстановим добре. В сряда ни предстои пътуване. Естествено, чакаме мачът на "Българска армия" с нетърпение. Нямаме търпение феновете да ни подкрепят на нашия стадион", заяви германският специалист.

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