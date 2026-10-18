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Арасате вдигна Осасуна и го върна към победите

  • 18 окт 2026 | 17:21
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Арасате вдигна Осасуна и го върна към победите

Осасуна сложи край на серията си от пет поредни мача без победа, след като спечели с 2:0 домакинството си на Сантандер. Това бе първи мач за тима след завръщането на Хагоба Арасате като старши треньор.

Домакините стартираха на високо темпо и още в третата минута стигнаха до гол на Джонатан Дубасин, но той бе отменен заради засада. Феновете на тима от Памплона обаче не трябваше да чакат дълго, за да видят попадение. В деветата минута Анте Будимир откри резултата от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу него. След тази ситуация мачът се играеше при по-ниско темпо. Гостите изравниха играта, но без да създават голови положения.

След почивката Осасуна отново взе инициативата в търсене на втори гол. Будимир имаше една възможност, от малък ъгъл прати топката във външната страна на мрежата. Крехката преднина запазваше надеждите на Сантандер, но те не притесняваха по никакъв начин вратаря на домакините. ТИмът на Арасате сложи край на интригата две минути преди края на редовното време, когато Асиер Осамбела отбеляза първия си гол за сезона.

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Снимки: Imago

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