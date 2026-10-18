Свитолина се класира за Финалите на WTA след отпадането на Швьонтек в Ухан

Елина Свитолина официално си осигури място на финалния турнир на WTA в Индиън Уелс, превръщайки се в седмата тенисистка с гарантирано участие в надпреварата. Този успех стана факт след драматичното отпадане на бившата номер 1 Ига Швьонтек на полуфиналите на турнира от категория WTA 1000 в Ухан.

За класирането си за финалния турнир 32-годишната украинка записва не само четвърто участие в кариерата си след 2017, 2018 и 2019 г., но и постижение с голяма стойност. Свитолина е първата майка, която се класира за финалите на WTA на сингъл от Ким Клайстерс през 2010 г. насам. Украинската състезателка вече има забележителна история в надпреварата – през 2018 г. спечели титлата без нито една загуба, а през 2019 г. бе финалистка.

През настоящия сезон Свитолина демонстрира изключителна стабилност, спечелвайки титлите в Оукланд и на WTA 1000 турнира в Рим, с което вече има 20 титли в кариерата си. На надпреварата в Индиън Уелс от 8 до 15 ноември тя ще се присъедини към Елена Рибакина, Арина Сабаленка, Мира Андреева, Линда Носкова, Кори Гоф и Джесика Пегула.

Класирането на Свитолина стана математически сигурно след драматичния полуфинал в Ухан, където Ига Швьонтек претърпя поражение от сънародничката си и приятелка от детството Мая Чвалинска с 5-7, 1-6. Швьонтек получи травма на лявото си бедро в края на първия сет и се нуждаеше от медицинска помощ на корта, преминавайки с превръзка до края на двубоя.

Въпреки болките и съветите от екипа си да обмисли отказване, полската звезда реши да доиграе срещата, за да може Чвалинска да спечели по нормален път. Травмата обаче видимо ограничи придвижването и сервиса на Швьонтек, което доведе до загубата във втория сет.

Твърд факт след полуфиналите в Ухан е, че Свитолина заема седмата позиция и е недостижима за преследвачките. От своя страна Швьонтек се намира на 10-а позиция в гонитбата за класиране, като досега е участвала във всеки финал от 2021 г. насам и спечели трофея през 2023 г.

Бъдещето на Швьонтек за остатъка от сезона обаче остава несигурно. За да запази шансове за осмата и последна позиция, за която основен претендент е Каролина Мухова, тя е заявена за участия на турнирите в Нингбо и Токио. Основният въпрос пред полския щаб е дали сериозността на контузията в крака ще позволи на Швьонтек да влезе в игра през следващите седмици, или ще наложи ранен край на нейния сезон.

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