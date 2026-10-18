Двама българи на ринга в Будва днес

България ще бъде представена от двама боксьори на световното първенство за младежи и девойки до 19 години днес. На ринга в Будва ще се качат Роберта Хаджийска и Николай Иванов. Те ще опитат да продължат успешната серия на националите ни под ръководството на Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ередбежов.

Роберта Хаджийска ще се боксира в следобедната сесия. Около 15:15 часа тя ще се изправи срещу Ангелики Сдуга (Гърция). Мачът е в категория до 48 килограма и ще се играе на ринг Б. Във вечерната програма ще видим Николай Иванов. В категория до 85 килограма той ще се изправи срещу Руслан Ахметов (Казахстан). Мачът е на ринг А и се очаква да се проведе около 21:00 часа.

11 български таланти ще боксират на европейското в Трабзон

11 млади таланти ще защитават честта на българския бокс на европейското първенство за кадети до 15 години. Шампионатът започва днес в турския град Трабзон и ще събере на едно място близо 400 боксьори от Стария континент. Талантите ни са водени от световния шампион Детелин Далаклиев и двукратния носител на приза Треньор №1 на България Михаил Таков.

На ринга в Трабзон от днес, до неделя, 25 октомври, ще се качат Ана Добрева (42 кг), Летисия Милева (63 кг), Илайда Красимирова (75 кг), Детелин Далаклиев-младши (40 кг), Здравко Колев (44 кг), Емануел Панов (52 кг), Борислав Попов (60 кг), Леон Иванов (63 кг), Александър Димитров (66 кг), Мартин Пушков (70 кг) и Валери Тодоров (80 кг).

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