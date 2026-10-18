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Торонто приема събитие на UFC след три години пауза

  • 18 окт 2026 | 12:39
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Торонто приема събитие на UFC след три години пауза

Първото номерирано събитие на UFC за 2027 година ще се проведе на канадска земя. На 30 януари Торонто ще приеме UFC 336 в зала „Скошабанк Арена“, което бележи завръщането на водещата ММА организация в града след повече от тригодишна пауза.

Датата и домакинът на турнира бяха обявени по време на прякото предаване на бойна гала на UFC от Едмънтън, където се състезаваха рекордните 12 канадски бойци.

Като потенциален главен мач на вечерта се спряга битката за титлата в полусредна категория между шампиона Ислам Махачев (29-1 ММА, 18-1 UFC) и Карлос Пратес (24-7 ММА, 7-1 UFC), въпреки че при представянето на събитието организацията все още не е потвърдила официално двубои от картата.

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