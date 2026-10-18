Гретчен Уолш е изненадана от световния си рекорд на 50 метра свободен стил

Гретчен Уолш сподели изненадата си от подобряването на собствения й рекорд в плуването на 50 метра свободен стил в малък басейн и заяви, че се надява да свали още от времето на световните финали в Пекин тази година.

Гретчен Уолш подобри собствения си световен рекорд на 50 м свободен стил

Американката спря хронометъра на 22,75 секунди в Про сериите на САЩ във Вирджиния в петък и подобри с осем стотни доскорошния си световен рекорд. Тя го постави с 22,83 секунди в Будапеща преди две години.

„От онзи момент мина много време и този световен рекорд за мен значи много повече от предишния. Напоследък тренировките ми преминават наистина, наистина добре и върша отлична работа. Знаех, че някой ден това ще се отплати. Целта ми е да чупя световни рекорди и да се представя възможно най-добре през декември в Пекин. Вчера обаче не очаквах рекорд. Останах много доволна и смятам, че след кратка почивка мога да бъда още по-бърза“, каза тя, цитирана от Ройтерс.

В плуването в голям басейн Уолш е рекордьорка на 100 метра бътерфлай.

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