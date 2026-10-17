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Гретчен Уолш подобри собствения си световен рекорд на 50 м свободен стил

  • 17 окт 2026 | 11:40
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Гретчен Уолш подобри собствения си световен рекорд на 50 м свободен стил

Американката Гретчен Уолш подобри собствения си световен рекорд в плуването на 50 метра свободен стил по време на Елитните серии в САЩ. Тя води от началото до края на финалната сесия и спря хронометъра на 22,75 секунди, сваляйки осем стотни от досегашното си върхово постижение.

Уолш вече е автор на трите най-добри времена в дисциплината в историята и също така има три от петте плувания под 23 секунди изобщо. Втора зад нея се класира Аби Уайцел с 23,72 секунди, а на третото място се нареди Симон Мануел с 24,40 секунди.

Уолш ще се завърне по-късно през месеца, за да участва в държавния шампионат в малък басейн и да опита да си осигури място за Световното първенство. В първото си участие през 2024 г. тя спечели седем златни медала в седем дисциплини и постави 11 световни рекорда.

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